Emmerich: Autos streiften sich auf dem Nollenburger Weg

Die Polizei sucht einen Unfallflüchtigen in Emmerich.

Emmerich Am Rosenmontag kam es zu einer Kollision in der Emmericher Innenstadt. Die Polizei sucht jetzt den Fahrer eines bronzefarbenen Wagens.

Auf dem Nollenburger Weg in Emmerich gab es am Rosenmontag, gegen 16.20 Uhr einen Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 20-jähriger Mann aus Emmerich mit sienem schwarzen Golf in Richtung Kreisverkehr ´s-Heerenberger Straße. Ihm kam ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen und die beiden Autos kollidierten. Der Wagen des Unbekannten war braun/bronzefarben.

Polizei sucht Unfallflüchtigen

Der unbekannte Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der schwarze VW Golf wurde durch die Kollision am Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei sucht nun den Unfallflüchtigen.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei Emmerich nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen

