Emmerich: Azubibörse gibt Einblicke in die Arbeitswelt

Emmerich Am 6. und 7. Februar findet am Willibrord-Gymnasium und in der Gesamtschule Emmerich die Azubibörse statt. Diese Firmen sind dabei.

Am 6. und 7. Februar 2024 richtet die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH (WFG) zusammen mit den weiterführenden Schulen in Emmerich am Rhein erneut die Azubibörse #designyourfuture aus. Schüler von der 8. bis 13. Klasse bekommen die Möglichkeit, sich über das bestehende Ausbildungsangebot in und um Emmerich am Rhein zu informieren.

Am 6. Februar findet der Auftakt der Azubibörse von 14 Uhr bis 17 Uhr im Gymnasium statt. Die Schüler der Gesamtschule bekommen am 7. Februar von 8.45 bis 12.30 Uhr die Möglichkeit, die teilnehmenden Unternehmen kennenzulernen.

Kontrakt herstellen zwischen Schülern und Firmen

„Die Azubibörse soll in erster Linie den Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern und den ortsansässigen Unternehmen herstellen. Wir hoffen, dass eine solche Börse den Jugendlichen hilft, ihre Berufswünsche zu konkretisieren. Wir möchten aber auch sensibilisieren, dass Emmerich ein starker Wirtschaftsstandort ist, an dem es sich lohnt zu bleiben und eine Ausbildung zu beginnen“, berichtet WFG-Geschäftsführerin Sara Kreipe.

Insgesamt haben sich 35 Unternehmen aus dem Kreis Kleve angemeldet. In den Schulen variiert die Teilnahme der Unternehmen nur minimal. Und dieser Unternehmen sind dabei:

Agentur für Arbeit Emmerich

ALWIT GmbH

Berufskolleg Wesel

Bildungszentrum Niederrhein Wesel - Schule für Pflegeberufe

BLG Handelslogistik GmbH & Co. KG

Brother Internationale Industriemaschinen GmbH

BSN-JOBST GmbH an Essity company

Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH

Deichmann SE

ELTEN GmbH

FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG

Gebr. Siebers Tiefbau GmbH

Hans-Gerd Bleckmann Informationssysteme GmbH & Co. KG

Hauptzollamt Duisburg

Herbrand Gruppe

Joalpe International GmbH

Kao Chemicals GmbH

Karriereberatung der Bundeswehr aus Wesel

Katjes Fassin GmbH + Co. KG

KLK Emmerich GmbH

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

KPP Steuerberatungsgesellschaft mbH

Michels GmbH, Hahnenacker 18-20, 47533 Kleve-Warbeyen

Niederrheinische IHK

Oleon GmbH

Omexom Uedem

Polizei NRW

pro homine Krankenhäuser & Senioreneinrichtungen Wesel-Emmerich/Rees gGmbH

PROBAT SE

Q-railing Europe GmbH & Co. KG

Sparkasse Rhein-Maas

Stadt Emmerich am Rhein

TROX GmbH

Volksbank Emmerich-Rees eG

Welcam Industrietechnik GmbH

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich/Rees: Kosten-Hammer oder Rückzahlung bei der Stromrechnung?

Rees: Deichgräf greift zum Hochwasserschutz die Initiative – Gefahr in Verzug

Emmerich: NRZ-Leser unterstützen SOS-Kinderdorf mit Spende

Isselburg: Das müssen die Narren zum Karneval wissen

Kreis Kleve: Diesen Service bietet die Caritas zum Stromsparen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg