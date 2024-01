Emmerich: Bahnübergänge werden tagelang gesperrt

Emmerich Die Bahn arbeitet derzeit an einigen Bahnübergängen im Emmericher Stadtgebiet. Das führt zu Sperrungen. Die Übergänge sind betroffen.

Die Deutsche Bahn nutzt die aktuelle Sperrpause auch zur Arbeit an einigen Bahnübergängen im Stadtgebiet. So wird unter anderem der Bahnübergang Eltener Straße im Ortsteil Hüthum von Sonntag, 14. Januar, um 6 Uhr, bis Mittwoch, 17. Januar, um 22 Uhr, wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten komplett gesperrt werden.

Als Ausweichstrecke zwischen Emmerich und dem Ortsteil Elten empfiehlt die Stadtverwaltung eindringlich die Nutzung der Autobahn A3. Um den Zuweg zur Autobahnauffahrt möglichst reibungslos zu gestalten, wird auf der Schmidtstraße in Elten vorübergehend ein beidseitiges Halteverbot und Tempo 30 eingerichtet.





Für den kleinen Verkehr zwischen den Ortsteilen Elten und Hüthum wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. In Richtung Elten können Kraftfahrzeuge die Felix-Lensing-Straße und den Abergsweg nutzen. Aus der anderen Richtung verläuft die Umleitung über die Straßen Am Moddeich, Viergartenstraße und Kleysche Straße. Dabei ist die maximale Durchfahrtshöhe der Unterführung am Moddeich von 3,20 Meter zu beachten.

Übergänge für Fußgänger frei

Auf beiden Strecken gilt für die Zeit eine Einbahnstraßenregelung. Diese Umleitung wird auch vom Linien- und Schulbusverkehr genutzt. Fahrräder und Fußgänger können auch während der Bauarbeiten den Bahnübergang passieren. Außerdem werden in den nächsten Tagen folgende Bahnübergänge wegen Bauarbeiten gesperrt sein: Kerstenstraße (Ortsteil Praest) von Freitag, 19. Januar, 15 Uhr, bis Samstag, 20. Januar, 7 Uhr, und der Übergang Bindsberger Weg (Ortsteil Elten) von Sonntag, 21. Januar, 18 Uhr, bis Dienstag, 23. Januar, 9 Uhr.

