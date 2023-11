Emmerich: Darum stehen orange Stühle im Rathaus

Emmerich Am 25. November ist alljährlich der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Um auf diesen aufmerksam zu machen, gibt es Aktionen.

Am 25. November ist alljährlich der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Um auf diesen aufmerksam zu machen, stehen die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Kleve am morgigen Samstag, gemeinsam mit dem Zonta Club Niederrhein und Vertreterinnen und Vertretern des Runden Tisches mit einem Aktionsstand in der Klever Fußgängerzone. Das diesjährige Motto: „Wir alle gegen Gewalt an Frauen. Jetzt!“

Orange als Signalfarbe

Orange ist weltweit die Signalfarbe, die auf das Thema hinweisen soll. In diesem Jahr halten orange Stühle Einzug in das Emmericher Rathaus. Im Wartebereich im Foyer sollen sie in den nächsten zwei Wochen ein Statement sein: Hier ist kein Platz für Gewalt! Am Wochenende wird auch eine entsprechende Aktionsflagge vor dem Emmericher Rathaus gehisst sein.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Flüchtlingslage spitzt sich weiter zu

Emmerich: Das sind die Termine für die Lichterfahrten

Rees: Apotheke zeigt, wie E-Rezepte funktionieren

Isselburg: Das Jahrbuch Kreis Borken ist da

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg