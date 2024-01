Emmerich: Das Embricana lädt zur langen Saunanacht ein

Emmerich Die Sauna Embricana bietet am 2. Februar erneut die lange Saunanacht an. Was unter dem Motto „Best of“ geboten wird. Das ist der Preis.

Für kommenden Freitag, 2. Februar, lädt das Team der Sauna Embricana zur ersten langen Saunanacht im neuen Jahr. Von 18 bis 1 Uhr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher gleich auf mehrere Highlights freuen.

Es wird diverse Showaufgüsse geben am 2. Februar. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

„Die Saunanacht findet unter dem Motto „Best of“ statt. Das heißt, unser Sauna-Team wird an diesem Abend die Showaufgüsse präsentieren, die bei den Saunagängern immer besonders gut ankommen“, erklärt Embricana-Betriebsleiterin Sonja Killemann. Neben den beliebten Show-Aufgüssen erwarten die Event-Gäste auch Klangreisen, Dampfbadanwendungen und die beliebten Wenik-Zeremonien in der Maa-Sauna. Die Saunagastronomie hält an diesem Abend ebenfalls ein spezielles Angebot bereit.

Aufpreis von 4,40 Euro zum Eintrittspreis

Zur Saunanacht wird neben dem normalen Eintritt von 23,50 Euro ein Aufpreis von 4,40 Euro erhoben. Gäste, die nicht an der Saunanacht teilnehmen möchten, können die Saunalandschaft am 2. Februar nur bis 18 Uhr besuchen. Weitere Infos unter www.sauna-embricana.de/events.

