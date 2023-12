Emmerich: Das sind die Preisträger des Heimatpreises 2023

Emmerich Das Geheimnis ist gelüftet: Die Stadt gibt die Träger des Heimatpreises 2023 bekannt. Diese Vereine erhalten das Preisgeld.

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat in seiner letzten Sitzung die Preisträger des Heimatpreises 2023 gekürt. Erstmal erhalten drei Vereine die mit insgesamt 5000 Euro dotierte und vom Land NRW finanzierte Auszeichnung.

Ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro erhält die Hospizgruppe Emmerich am Rhein. Mit der Vergabe des Preises wird die Arbeit der Hospizgruppe gewürdigt, die insbesondere mit ihrer Sterbebegleitung im häuslichen Umfeld das Brauchtum des Sterbens im häuslichen Umfeld ermöglicht. 1500 Euro Preisgeld gehen an den Förderverein Schlösschen Borghees. Der Rat sprach sich für den Verein aus, um die Aktivitäten zum Erhalt einer lokalen Besonderheit, dem Schlösschen Borghees, zu würdigen.

Preisübergabe im Jahr 2024 geplant

Ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro vergab der Stadtrat an den Geschichtsverein Emmerich. Damit werden die Aktivitäten des Geschichtsvereins rund um die Sichtbarmachung der Emmericher Geschichte sowie des kulturellen Erbes – unter anderem mit dem Rheinmuseum – gewürdigt. Die offizielle Preisübergabe erfolgt Anfang des kommenden Jahres durch Bürgermeister Peter Hinze.

