Emmerich: Das sind die Termine zur Adventsfenster-Aktion

Bei Familie Kellmann wird es wie hier in 2017 auch in 2023 wieder ein Adventsfenster-Treffen geben.

Emmerich Die Kirchengemeinde in Emmerich startet zum siebten Mal die Adventsfenster-Aktion. Das sind die Orte und Termine für die Treffen.

Die Seelsorgeeinheit St. Christophorus/St. Johannes der Täufer in Emmerich hat zum siebten Mal die Adventsfensteraktion gestartet. Jeden Tag kommen Interessierte im Advent an einer Adresse zusammen, um adventliche Impulse zu erleben. Mal sind es Einzelpersonen oder Familien, die einladen, mal Gruppen, Vereine oder auch Schulen und Kindergärten. Das sind die Termine, die jetzt noch ausstehen.

Das sind die Termine in 2023

Am Montag, 4. Dezember, 17.30 Uhr, kommen Interessierte zum Kindergarten in Praest, Johannesstraße 5. Dienstag, 5. Dezember, geht‘s zu Bake Malcolm Lichtenberger, Kaßstraße 35 (ehemals Stoffzentrale); Donnerstag, 7. Dezember, 15.30 Uhr, Caritas Tagespflege, Martinikirchgang 7; am Freitag, 8. Dezember, stehen zwei Termine an: 18 Uhr, Familie Kellmann, Verbindungsstraße 8, sowie 18 Uhr, Familie Bettray, Nierenberger Straße 90; Montag, 11. Dezember, 17 Uhr, Emmericher Baugenossenschaft, Wallstraße 49/Agnetenstraße 4; Dienstag, 12. Dezember, 18 Uhr, Familie Bluhm, Sternstraße 33.

Dann Mittwoch, 13. Dezember, mit zwei Terminen: 17 Uhr, Liebfrauenschule, Speelberger Straße 215, und 18 Uhr, Familienzentrum Vrasselt, Dreikönige 9; Donnerstag, 14. Dezember, 18 Uhr, Familiengottesdienstteam Praest, St.-Johannes-Kirche; Freitag, 15. Dezember, Senioreneinrichtung Willikensoord; Willikensoord 1; Sonntag, 17. Dezember, Familie Plankermann, Sternstraße 17; Montag, 18. Dezember, Familie Fergen, Am Hasenberg 11; Dienstag, 19. Dezember, 16.30 Uhr, Ogata Leegmeer, Hansastraße; Mittwoch, 20. Dezember, 18 Uhr, Familie Berndsen, Reekscher Weg 3; Donenrstag, 21. Dezember, 18 Uhr, Frau Schott-Reintjes, Melchiorweg 11; Freitag, 22. Dezember, 18 Uhr, Familie Schmitz, Oelstraße 28.

