Emmerich: Das wird auf dem Lichtermarkt 2023 geboten

Emmerich Am zweiten Dezemberwochenende gibt es den vierten Emmericher Lichtermarkt. Sonntag öffnen die Geschäfte. Diese Stände sind dabei.

Klein, fein und nett – das war die Maßgabe, die Bürgermeister Peter Hinze herausgab. Denn als vor einigen Jahren die Rufe nach einem eigenen vorweihnachtlichen Event in der Emmericher Innenstadt lauter wurden, wollte Emmerichs Oberhaupt etwas Stimmungsvolles entstehen lassen – und das quasi gleich vor seiner eigenen Haustür, dem Emmericher Rathaus.

Ein Vorhaben, das geglückt ist. Zum vierten Mal wird 2023 der Emmericher Lichtermarkt durchgeführt. Allerdings: „Ganz so klein sind wir in diesem Jahr nicht“, so Verena van Niersen von der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft (WFG). So wird es 2023 mehr Hütten geben als noch im Vorjahr.

Marco Kapelle (v.l.), Verena van Niersen, Patricia Hell, Steffen Bors, Ludger Braam und Bürgermeister Peter Hinze freuen sich schon auf den Lichtermarkt. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Lichtermarkt lockt drei Tage ans Rathaus Emmerich

Drei Tage lang lockt der Lichtermarkt am zweiten Dezemberwochenende auf den Rathausvorplatz. Vom 8. bis 10. Dezember werden hier die heimeligen Hütten aufgebaut, die die WFG Emmerich sogar selbst angeschaft hat und auch zur Vermietung anbietet. In den Hütten wird dann allerlei angeboten – darunter Kunsthandwerk und Leckereien. „Vor allem die Kunsthandwerker stammen zumeist aus der Region, einige davon auch aus Emmerich“, so van Niersen. Es gibt neue und bewährte Händler. Ein guter Mix sei vorhanden, freut sie sich. Und: In diesem Jahr sei es kein Problem gewesen, Beschicker zu finden.

Vor allem die Kunsthandwerker stammen zumeist aus der Region, einige davon auch aus Emmerich. Verena van Niersen

Für das kulinarische Angebot in den Hütten zuständig sind folgende Aussteller: Partyservice Burke (Pommes, Currywurst und Co.), AWO Emmerich (Reibekuchen), 3B-Events (Gulaschsuppe, Grünkohl, Softdrinks, Glüh-Gin und Heidelbeerpunsch), Getränke Janßen GmbH (Glühwein, mit und ohne Schuss), TK-Eventgastronomie (Popcorn, Mandeln, Crêpes und mehr), Sven Westhoff & Friends (Suppen) und der Rotary Club Emmerich-Rees (Weißweinpunsch).

Da gibt es in den Hütten zu kaufen

Zu kaufen gibt es zudem in den Hütten: Weihnachtsschmuck, Schutzengel, Mützen, Holzarbeiten, Liköre, Schlüsselanhänger, Katzennester, Wohnaccessoires, Bilderrahmen, Adventsgestecke, Kerzen, Kissen, Milchkannen, gegossenes aus Keraflott, handgemachten Schmuck aus Polymer Clay, (Weihnachts-) Dekoration aus Raysin und Kerzen, Strick- und Näharbeiten, Deko aus Naturmaterialien, Kränze, Gestecke, Treibholz-Lampen, Uhren, Stehlen, Kleinigkeiten, Rucksäcke, Bauchtaschen, Gläser, Taschen, Schmuck, Kerzen, Haarklammern, Schals, Mützen, Gürtelützen, Tücher, Gürtel, Taschen, Bücher, Weihnachtskugeln und Untersetzer aus Epoxidharz, Bier in Geschenken, Kerzenständer, Wunscherfüller, Plott auf Filz, Süßwaren, Pralinen, Emmerich live Karten, Lederprodukte aus eigener Werkstatt und auch LED-Artikel.

20 Hütten werden 2023 für den Lichtermarkt aufgebaut. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Eine Hütte wird in diesem Jahr zudem etwas Besonderes sein. „Wir haben erstmals eine Sharing-Hütte“, sagt Patricia Hell von der WFG. Heißt: Mehrere Vereine teilen sich die Hütte. So wird Freitag der Lions Club Montferland-Emmerich, Samstag die Lebenshilfe und am Sonntag Sigrid Bisschop mit einer Foto-Aktion vor Ort in der Hütte sein.

Das Angebot für die kleinen Besucher

Für die kleinen Gäste des Lichtermarktes wird es eine kostenfreie Bimmelbahn geben. Zudem stattet am Sonntag um 15 Uhr der Nikolaus dem Markt einen Besuch ab und Ballonkünstler und Zauberer Maik Schugt erfreut die Kids am Samstag von 15 bis 18 Uhr. Sicherlich auch ein Hingucker: Die leuchtenden Stelzenläufer, die am Freitag und Samstag mit dabei sind. Natürlich an allen Tagen leuchten werden die oftmals tierischen Leuchtfiguren. Etwa zehn Stück werden für eine besondere Illumination am Rathaus sorgen und sicherlich vielen auch als Fotomotiv dienen.

Sponsoren und Öffnungszeiten Die WFG bedankt sich wie in jedem Jahr bei allen Sponsoren, „die auch in diesem Jahr den Lichtermarkt mitgestalten und ermöglichen“, so Verena van Niersen (WFG). Ohne diese, so sagt auch Bürgermeister Peter Hinze, „wäre die Durchführung des Marktes nicht möglich.“ Die Hauptsponsoren des Lichtermarktes sind: Stelzig, Q-Railing, Stadtwerke Emmerich & die Sparkasse Rhein-Maas. Zudem unterstützen zum Lichtermarkt die Deutsche Giesdraht, G-Fittings, Axxence, Bekker Logistik, per Dato und Johnson Matthey. Die Firma Könighaus Infraroth stellt in diesem Jahr mobile Infrarotheizungen für die Künstler zur Verfügung. Geöffnet ist der Lichtermarkt am Freitag, 8. und Samstag, 9. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember von 11 bis 19 Uhr.

Beim Lichtermarkt gibt es nicht nur etwas fürs Auge und den Gaumen. Sondern auch für die Ohren. Die Bühne wird aufgebaut und dort soll es verschiedene Darbietungen geben. Zunächst werden am Freitag, 8. Dezember, um 15.30 Uhr Bürgermeister Peter Hinze und WFG-Geschäftsführerin Sara Kreipe den Markt eröffnen. Von 17 bis 18 Uhr steht dann Karl-Heinz Reichel mit seiner Trompete auf der Bühne, bevor von 18.30 bis 20.30 Uhr der Chor A Sing of Friendship mit Katrin Elsmann aus Elten für stimmungsvolle Musik sorgen wird.

Auf der Bühne wird Programm geboten

Am Samstag gibt es dann von 17 bis 18 Uhr weihnachtliche Jazzmusik mit Myriam-Catharina Weyen und ab 18.30 Uhr spielt die Band Dauerbrenner. Sonntag bleibt es natürlich auf der Bühne nicht still. Ab 11.30 Uhr musiziert das Akustikduo Juma, von 14 bis 15 Uhr ist die Rockschule live am Start und den Abschluss des Bühnen-Reigens bildet von 16 bis 18 Uhr die Bajazzo Bigband Emmerich.

Übrigens: Am Sonntag, 10. Dezember, findet zudem ein verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der Emmericher Innenstadt statt. Für den Lichtermarkt und den verkaufsoffenen Sonntag werden keinen Straßen gesperrt, somit sind auch alle Parkplätze im Innenstadtgebiet zu erreichen. In der Innenstadt wird es auch Lichtelemente geben, die den Lichtermarkt und den verkaufsoffenen Sonntag verbinden.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Warum die Sperrmüllabgabe eingeschränkt wurde

Emmerich: Gasthaus zum Rathaus hat einen neuen Pächter

Rees: Stadtarchiv sucht alte Fotos für das 800-jährige Jubiläum

Isselburg: Hochkarätiges Quartett will die Orgel Retten

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg