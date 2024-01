Emmerich: Die Acts treten beim Grün Weiss Komitee auf

Emmerich „Wanted Jeck or Alive“ ist das Motto der Kostümsitzung des Grün Weiss Komitees in Emmerich. Das hält das Programm bereit.

Es ist wieder soweit: Das Grün Weiss Komitee möchte gemeinsam mit den Narren auf ihrer Sitzung feiern. In diesem Jahr unter dem Motto „Wanted Jeck or Alive“. Hierzu sind alle am Freitag, 26. Januar, zur Kostümsitzung auf den Kapaunenberg eingeladen. Einlass ist ab 18.11 Uhr, die Sitzung startet um 19.33 Uhr.

Besonders freuen sich die Organisatoren auf die Gäste des Abends. Mit dabei sind unter anderem das Emmericher Prinzenpaar mit seiner Garde, die Showgirls aus Altkalkar und die Freunde der Blauen Funken aus Oberhausen werden ebenfalls mit dabei sein.

Kostüme sind gebügelt, die Stiefel sind geputzt

Selbstverständlich wird wie in jedem Jahr auch der eigene Nachwuchs seine einstudierten Tänze mit viel Freude und Herzblut auf die Bühne bringen. Die mittlerweile über 30 Nachwuchskarnevalistinnen aus den Gruppen Grün Weiss Sternchen, Grün Weiss Kids und dem Grün Weiss Tanzcorps fiebern ihren Auftritten schon entgegen. Auch zum zweiten Mal dabei das Dancing Duo und zum ersten Mal die Trio Girls. Abrunden werden die Dancing Moms mit ihrem Showtanz die Veranstaltung.

Die Kostüme sind gebügelt, die Stiefel sind geputzt, es kann losgehen. Karten sind ab sofort unter gwkemmerich@gmx.de oder per WhatsApp unter 0176/74786671 erhältlich. Der Kartenpreis beträgt 15 Euro pro/Person.

