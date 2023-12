Emmerich: Diebe hatten es auf E-Zigaretten abgesehen

Unbekannte Diebe haben 24 E-Zigaretten in Praest gestohlen.

Emmerich-Praest In Praest haben unbekannte Täter einen Warenautomaten aufgebrochen, um E-Zigaretten zu stehlen. Wie sie sich Zugang verschafften.

In der Zeit von Donnerstag, 21. Dezember, 20.30 Uhr, bis Freitag, 22. Dezember, 6.30 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Warenautomaten an der Raiffeisenstraße in Emmerich-Praest auf. Sie schlugen, vermutlich mit einer Spitzhacke, gegen die Verglasung, bis sie zersprang und entwendeten 24 E-Zigaretten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Fahrzeugen oder Personen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter Telefon 02833/7830.

