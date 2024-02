Emmerich: Diese Azubis haben bei der Volksbank bestanden

Emmerich Sechs junge Menschen haben jetzt bei der Volksbank Emmerich-Rees erfolreiche ihre Ausbildung bestanden. Das sind ihre Namen.

Die Volksbank Emmerich-Rees gratuliert den ehemaligen Azubis zu ihrem erfolgreichen Abschluss. Simon Donsbach, Kevin Jankowski, Finn Oergel, Zuzanna Rolniczak und Milena Voldenberg haben ihre Abschlussprüfung zum Bankkaufmann bzw. Bankkauffrau bestanden. Max Willich hat erfolgreich eine Abschlussprüfung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen absolviert.

Viel Praxis vor Ort

Die Ausbildung beinhaltete zahlreiche praktische Lernabschnitte, bei denen die Azubis direkten Kontakt zu den Mitgliedern und Kunden der Volksbank vor Ort hatten. Diese praktische Erfahrung wurde durch den theoretischen Unterricht an der Berufsschule ergänzt und bildete den Schwerpunkt ihrer ganzheitlichen Ausbildung. Zusätzlich profitierten die Azubis von praxisnahen Trainings und Seminaren an ausgewählten Akademien. Die Ausbildungsberufe der Bank haben sich in den letzten Jahren zu kommunikationsintensiven Berufen entwickelt. Dabei steht der Kontakt zu den Kunden vor Ort und die Freude an persönlicher Leistung im Mittelpunkt. Den krönenden Abschluss bildet die Abschlussprüfung vor dem Prüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer (IHK), die alle Auszubildenden mit großem Erfolg bestanden haben.

Vier Azubis werden übernommen

Nach erfolgreichem Abschluss setzen vier der ehemaligen Azubis ihren Weg bei der Volksbank Emmerich-Rees eG fort: Simon Donsbach und Kevin Jankowski werden im Service eingesetzt, Milena Voldenberg wird die Personalabteilung verstärken und Max Willich die Versicherungsabteilung der Volksbank.

Für alle, die Interesse an einer Ausbildung als Bankkauffrau/-mann (auch als duales Studium möglich), Kauffrau/-mann für Digitalisierungsmanagement (Informatikkauffrau/-mann) oder Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzanlagen haben und derzeit ihr Abitur oder Fachabitur anstreben, steht jetzt die Möglichkeit zur Bewerbung um einen Ausbildungsplatz offen. Das bankeigene Lohnunternehmen mit Sitz in Rees-Haffen bietet die Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice an.

Die Volksbank Emmerich-Rees eG wurde als „Arbeitgeber der Zukunft“ ausgezeichnet. Für all diejenigen, die noch unsicher sind, welcher Beruf am besten zu ihnen passt, bietet die Volksbank ein umfassendes Praktikum an. Dabei erhalten die Praktikanten einen realistischen Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche der Bank und können auf dieser Grundlage entscheiden, ob der Beruf ihren Vorstellungen entspricht.

