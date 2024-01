CDU Elten Emmerich: Dieser Eltener ist seit 60 Jahren in der CDU

Elten Im Hotel-Restaurant Wanders feierte die CDU-Ortsverband Elten sein Jubiläum. Dabei wurde auch ein Mitglied besonders geehrt.

Der Vorsitzende der CDU in Elten, Horst Derksen, konnte zum 60. Geburtstag des CDU-Ortsverbandes Elten viele Mitglieder in Hotel-Restaurant Wanders begrüßen.

In seiner Ansprache blickte er auf die geschichtliche Entwicklung der Gesellschaft und Wirtschaft von 1963 bis heute zurück, angefangen mit der Selbständigkeit Eltens über zur Eingliederung 1975 zur Stadt Emmerich bis heute mit knapp 5.200 Einwohnern.

Heinz Look geehrt

Mit großer Freude konnte Horst Derksen auch ein Mitglied aus dem Gründungsjahr des Eltener Ortsverbandes ehren, nämlich Heinz Loock für unglaubliche 60 Jahre Mitgliedschaft in der CDU. Heinz Loock war lange Zeit im Ortsausschuss aktiv, hat den Ort Elten nicht nur durch seine Architektur geprägt, er hat durch seine langjährigen Aktivitäten im Kolping e.V. oder in der Kirche das gesellschaftliche Leben in Elten mitbestimmt.

Bei einem gemütlichen Essen gab auch der Ortsvorsteher Eltens und selbst langjähriger Vorsitzender des Ortsverbandes Albert Jansen einige Anekdoten aus vergangenen Jahren zum Besten. Er selbst und Werner Spiegelhoff decken alleine schon 40 Jahre Vorsitz des CDU-Ortsverbandes ab.

Ein Blick zurück

Zum Abschluss blickte Horst Derksen auch auf Themen der letzten vier Jahre zurück, in denen er selbst dem Ortsverband als Vorsitzender vorstand und mit denen man sich beschäftigt hat und auch immer wieder beschäftigt. Unter anderem ging es um den Glasfaser-Ausbau, die Umgestaltung des Dr.-Robbers-Park, Ausbau U3 Kindergarten Rappelkiste, Umbau Vorplatz Schwimmbad, die Aktion Miteinander.Füreinander mit Sammelaktion für Tafel und Blutspendeaktion sowie die Abschaffung bzw. Änderung der Gestaltungssatzung zur Denkmalbereichssatzung, um nur einige Schlagworte zu nennen.

