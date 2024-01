Emmerich: Ego@Vita erweitert gesundheitliches Angebot

Emmerich Mehr Angebote für soziale Unterstützung und mentale Gesundheit gibt es jetzt in der Praxis Ego@Vita Emmerich. Das sind die Bereiche.

Die Praxis Ego@Vita im neuen Gesundheitszentrum Emmerich hat seit Anfang des Jahres die Leistungen weiter ausbauen können. In Zusammenarbeit mit der Diplompädagogin Eva Endejan wurde das Angebot um neue Bereiche wie Abhängigkeit/Suchtberatung, Trauer/Verlust, Umgang mit Einsamkeit und spezielle Betreuung bei unerfülltem Kinderwunsch erweitert. Eva Endejan ist stets bestrebt, den Klienten zu helfen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen.

Neu im Angebot ist der innovative Bereich „für dich - den Mann von Nebenan und den Geschäftsmann“, der neben klassischem Mental Coaching auch psychologische Begleitung als Stressmanagement und Burnout-Prophylaxe für Männer anbietet. Interessierte Männer sind herzlich zum ersten Workshop eingeladen, der am 10. Februar stattfindet.

Themenfrühstück mit der Bäckerei und Konditorei Gottschling

Des Weiteren startete Ego@Vita gemeinsam mit der Bäckerei & Konditorei Gottschling die Initiative „Zeit für mich“ – ein gemeinsames Themenfrühstück, das nicht nur auf Ernährung ausgerichtet ist, sondern auch Ruhe und Entspannung schaffen soll. Ilona Brockmann persönlich sorgt für mentale Stärkung mit verschiedenen Entspannungsthemen zum Stressmanagement und mehr. Aufgrund des großen Interesses folgt der nächste Termin bereits am 10. Februar.

Auch die Kooperation mit der VHS ist schon im ersten Semester deutlich größer als im Vorjahr. Interessante neue Kurse werden vor Ort in Emmerich in der Praxis Ego@Vita an Samstagen stattfinden. Zusätzlich bietet Ilona Brockmann auch psychoonkologische Beratung für Menschen mit Krebs oder chronischen Erkrankungen an. Für die Zukunft wünschen sich Ilona Brockmann und Eva Endejan, viele Menschen auf ihrem Weg zu einem glücklicheren Leben begleiten und unterstützen zu können.

Kontakt und weitere Informationen

Für weitere Informationen besuchen Interessierte die Website von Ego@Vita oder kontaktieren das Team per Telefon unter 02822/9757567 oder per E-Mail an EGOetVITA.Praxis@gmail.com.

