Emmerich: Einbrecher fallen durch eigenartige Aktion auf

Emmerich Ein Smartphone haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in Emmerich gestohlen. Schräge Aktion gibt der Polizei Rätsel auf.

Am Donnerstag, 15. Februar, zwischen 11 Uhr und 16.30 Uhr gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Alte ´s-Heerenberger Straße in Emmerich. Sie durchwühlten Schränke und verteilten Getränkesirup auf dem Boden.

Nach erster Durchsicht der Geschädigten entwendeten sie ein Smartphone. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Emmerich unter 02822/7830

