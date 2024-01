Emmerich: Einbrecher stehlen Bares aus Südstaaten-Gaststätte

Emmerich-Dornick Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in eine Emmericher Gaststätte. Neben Bargeld haben die Täter auch den Sparkasten mitgenommen.

Im Zeitraum von Dienstag, 23. Januar, 20.15 Uhr, und Mittwoch, 24. Januar, 2 Uhr, kam es an der Dornicker Straße in Emmerich-Dornick zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten eine Fensterscheibe der Dorfschänke und gelangten so in die Räumlichkeiten. Aus diesen entwendeten sie Bargeld und einen Sparkasten, wodurch ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstand.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822/7830.

