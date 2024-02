Emmerich-Elten: So läuft die Anmeldung für das AWO-Zeltlager

Emmerich-Elten Für Juli lädt die AWO zum einwöchigen Zeltlager auf dem Eltenberg. Wo und wann die Kinder dafür angemeldet werden können.

Der Berg ruft: Der Termin für die Anmeldung zum diesjährigen AWO-Zeltlager auf dem Eltenberg, das vom 7. bis 12. Juli stattfinden wird, steht fest. Am Dienstag, 20. Februar, haben alle Interessierten die Möglichkeit, ihre Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an einem von zwei Standorten anzumelden. Im Kellertheater (seitlich am Gymnasium) an der Goebelstraße und im alten Rathaus in Elten (Sonderwykstraße 2, Hintereingang des Anbaus) finden in der Zeit von 18 bis 19 Uhr die diesjährigen Anmeldungen statt. Die Anmeldebögen stehen online bereits hier zum Download bereit.

Für 100 Euro (inklusive Vollverpflegung und einem Motto-Shirt) erleben die Kinder eine Woche voller Abenteuer, Spaß und Zusammenhalt. Das Zeltlager-Team mit rund 50 Betreuerinnen und Beitreuern freut sich auf eine tolle Zeltlagerwoche 2024.

