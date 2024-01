Emmerich: Eröffnung des Ausstellungsjahres im Schlösschen

Emmerich-Borghees Im Schlösschen Borghees in Emmerich soll es wieder mehr Ausstellungen geben. Der Reigen startet nun. Das ist die erste Ausstellung.

„2024 wird es wieder regelmäßig Ausstellungen im Schlösschen Borghees geben,“ verspricht Andrea Joosten, stellvertretende Leiterin der Kulturbetriebe Emmerich und damit auch für alle Aktivitäten in dem alten Herrenhaus zuständig. Altes wird dort jedoch nicht gezeigt. Am 18. Februar eröffnet die erste Ausstellung des Jahres um 11.30 Uhr. Sie passt gut in unsere krisengeschüttelte Gegenwart.

Der Künstler und Kunstpädagoge Egbert Hense aus Hamminkeln zeigt keine heile Welt in seinen Bildern. „Kantige Welten“ lautet der Ausstellungstitel. „Jedes Bild stellt eine eigene Geschichte dar und legt damit Zeugnis ab von dieser Welt“, sagt Hense. Seine Kunst erscheint auf den ersten Blick realistisch zu sein. Auf den zweiten irritiert sie den Betrachtenden. Parallelen zu den Werken Salvador Dalis liegen auf der Hand. Schön ist das Dargestellte nicht. Das fordert heraus.

Kostenlos zu besichtigen

Egbert Hense hat in Dortmund Kunst studiert. Zugleich ist er Theologe. Und so gehen seine Bilder in die Tiefe, geben im besten Fall Denkanstöße. Für den Künstler ist es immer wieder spannend, wie die Menschen auf seine Arbeiten reagieren. Bei der Ausstellungseröffnung, zu der jeder eingeladen ist, ist er vor Ort und stellt sich dem Gespräch. Elke Spörkel führt in die Werke ein. Musikalisch wird die Veranstaltung mit Bluesmusik von Melvin Schulz genannt Menningmann begleitet.

Bis Ostern einschließlich können die Werke an jedem Sonntag von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

