Emmerich: Fanta10 zeigt neues Stück an zwei Orten

Emmerich Die Gruppe Fanta10 hat ein neues Stück einstudiert. Dieses feiert bald Premiere. Die Laienschauspieler sind an zwei Orten zu sehen.

Am 17. Februar gibt es eine Premiere. Und zwar um 18 Uhr. Dann lädt die inklusive Laienschauspielgruppe Fanta10 das Publikum in der Kulturscheune am Ensemble Schlösschen Borghees ein zur Vorstellung des neuen Theaterstücks „Good House for Lost Souls … sind das deine oder meine Zähne?“. Wer nicht zur Premiere kommen kann, bekommt am 18. Februar, 16 Uhr, noch eine weitere Gelegenheit in der Kulturscheune. Am 23. Februar, 16 Uhr, folgt eine weitere Aufführung im Bürgerhaus in Rees.

Zum Abschluss der diesjährigen Theateraufführungen kehren Fanta10 am 25. Februar noch einmal zurück in die Kulturscheune am Ensemble Schlösschen Borghees.

Etwas Unerwartetes geschieht

Das „Good House for lost Souls“ bietet denjenigen ein Zuhause, die im Alltag Unterstützung benötigen: Älteren Bewohnerinnen und Bewohnern, Personen mit Handicap und Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen von ihren Familien hierher gebracht wurden. Ein genauerer Blick entlarvt jedoch die brüchigen Fassaden der Einrichtung. Überlastetes Pflegepersonal navigiert durch einen Alltag, der geprägt ist von Tristesse und einem Hauch des Vergessenen, der durch die Flure weht.

Die Mahlzeiten sind funktional, aber kulinarisch uninspiriert – und bei den wöchentlichen Bingo-Nachmittagen findet man mehr schläfrige Augen als lebendige Begeisterung. Manchmal bleibt gar jemand unbeachtet in seinem Rollstuhl im Flur zurück. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes, das das Dasein aller Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch des Pflegepersonals grundlegend auf den Kopf stellt.

Hier gibt es Karten

Gefördert ist Fanta10 durch den Inklusionsscheck NRW 2023. Judith Hoymann führt Regier bei dem Stück. Kartenreservierung (fünf Euro im Vorverkauf) per E-Mail an j.hoymann@web.de oder telefonisch unter 02828/7570 (Judith Hoymann).

