Emmerich: Feuerwehr pumpt erneut Wasser aus dem Keller

Emmerich In Emmerich kommt es seit dem Hochwasser immer noch zu Wasserschäden. An dieser Straße war die Feuerwehr erneut gefordert.

Erneuter Wasserschaden! Am Samstagnachmittag rückte die Einheit Stadt um 16.12 Uhr zu einem Wasserschaden auf die Eltener Straße in Emmerich aus. In einem Wohnhaus standen in einem Keller zirka 20 cm Wasser.

Die Feuerwehr setzte zwei Tauchpumpen ein. Nach etwa anderthalb Stunden war das Wasser herausgepumpt und die Einsatzstelle konnte dem Eigentümer übergeben werden.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Weniger Paare gaben sich das Ja-Wort

Rees: Wo jetzt auch in Empel ein Defibrillator hängt

Emmerich: Menschen-Knochen am Friedhof wurde frei gespült

Emmerich: Hähnchenverkäufer bremst Verkehr bei Kaufland aus

Rees: Wasserspraypark kommt voran

Emmerich/Rees: E-Auto-Kauf wird ohne Umweltbonus ausgebremst

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg