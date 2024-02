Auch die Drehleiter war Tulpensonntag in Emmerich-Elten im Einsatz.

Kaminbrand Emmerich: Feuerwehr rückte zu Kaminbrand in Elten aus

Emmerich-Elten Tulpensonntag um 18.19 Uhr wurde die Feuerwehr Emmerich-Elten zu einem Kaminbrand an der Schmidstraße gerufen. Drehleiter im Einsatz.

Auch an Tagen wie Tulpensonntag ist die Feuerwehr einsatzbereit. Und so rückten gestern um 18.19 Uhr die Einheit Elten sowie die Drehleiter zu einem gemeldeten Kaminbrand zur Schmidtstraße in den Ortsteil Elten aus.

Kein Feuer entdeckt

Die Kameraden begingen die angrenzenden Wohnungen und kontrollierten diese mit der Wärmebildkamera. Gleichzeitig wurde durch die Besatzung der Drehleiter der Kamin von außen kontrolliert.

Glücklicherweise konnte kein Feuer gefunden werden. Daher wurde nach kurzer Zeit die Einsatzstelle dem alarmierten Bezirksschornsteinfeger übergeben.

