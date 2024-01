Emmerich: Feuerwehr rückte zum Stadttheater aus

Emmerich Am Montag musste die Feuerwehr Emmerich zu einem Einsatz am Stadttheater ausrücken. Dieses Ärgernis musste beseitigt werden.

Feuerwehreinsatz im Stadttheater Emmerich am Rhein! Wie das Stadttheater mitteilt, mussten am Montagvormittag die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zum Grollschen Weg ausrücken. Aufgrund des Hochwassers ist Grundwasser in den Kellerbereich des Theaters eingedrungen.

Garderoben nicht betroffen

Die Feuerwehr musste das Wasser abzupumpen. Das Team des Stadttheaters ist erleichtert: Wichtige Räumlichkeiten wie zum Beispiel die Künstlergarderoben waren zum Glück nicht betroffen.

