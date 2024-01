Die Emmericher Feuerwehr war wegen eines größeren Wasserschadens in Elten im Einsatz.

Wasserschaden Emmerich: Feuerwehr war am Kiebitzsee im Einsatz

Elten Die Emmericher Feuerwehr wurde erneut zu einem größeren Wasserschaden nach einem Rohrbruch alarmiert. Ein Keller stand unter Wasser.

Erneuert musste heute die Feuerwehr Emmerich am Rhein zu einem Wasserschaden ausrücken. Am Kiebitzsee im Ortsteil Elten war es aufgrund eines Rohrbruchs zu einem vollgelaufenen Keller gekommen. Als die ersten Kameraden gegen 8.30 Uhr an der Einsatzstelle eintrafen, stand das Wasser zirka 1,2 Meter hoch. Die Kameraden setzten eine Pumpe ein um das Wasser aus dem Keller zu pumpen.

Einsatz dauert vier Stunden

Nach knapp vier Stunden konnten die verbliebenen vier Kameraden wieder einrücken. Zu Beginn waren mehr Einsatzkräfte vor Ort. Diese wurden dann allerdings nach dem in Stellung bringen der Pumpen reduziert.

