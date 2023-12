Emmerich: Feuerwehr zu Weihnachten zweimal im Einsatz

Foto: Feuerwehr Emmerich am Rhein / (...)

An der ‚s-Heerenberger Straße konnte das Wasser in den Pumpensumpf geleitet werden.

Emmerich/Vrasselt Zwei Wasserschäden an Weihnachten riefen die Feuerwehr in Emmerich auf den Plan. Zu diesen Orten rückten die Wehrleute aus.

Auch zu Weihnachten war die Feuerwehr Emmerich im Einsatz! Der 1. Weihnachtstag begann für die Einheit Vrasselt bereits um 5.30 Uhr mit dem Stichwort Wasserschaden. Die ersten Kräfte stellten in einem Keller an der Hauptstraße in Vrasselt gut 40 cm Wasser fest. Durch das eindringende Wasser war es bereits zu einem kompletten Stromausfall im Haus gekommen. Daher liefen die eigenen Pumpen des Besitzers nicht mehr. Nachdem die Sicherheit im Haus hergestellt war, konnte durch den Einsatz einer Tauchpumpe des Löschfahrzeuges der Keller nach gut einer Stunde auf wenige Zentimeter leer gepumpt werden. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle dem Eigentümer übergeben.

Die Einheit Stadt rückte zur ‚s-Heerenberger Straße aus.

Auch die Einheit Stadt rückte um 12.22 Uhr zu einem Wasserschaden auf die ‚s-Heerenberger Straße aus. Hier standen einige Zentimeter Wasser im Keller. Vor Ort wurde die eigene Pumpe im Pumpensumpf eingeschaltet. Dadurch konnte das Wasser herausgepumpt werden. Weitere Maßnahmen wurden nicht ergriffen.

