Emmerich: Firma im Auftrag der Telekom berät an der Haustür

Emmerich Glasfaser-Projekt der Deutschen Telekom in Emmerich: Vertriebsunternehmen berät an der Haustür. So werden sich die Berater ausweisen.

Die Deutsche Telekom hat jetzt ebenfalls ein Glasfaser-Projekt für die Emmericher Innenstadt gestartet. Aus dem Grund ist ein Team des Vertriebsunternehmen Ranger Marketing im Auftrag der Telekom von Haustür zu Haustür unterwegs und bietet Beratung an. Das potenzielle Ausbaugebiet ist auf den tatsächlichen Stadtkern begrenzt. Ein Ausbau in weiteren Stadtteilen ist nach jetzigem Stand nicht geplant.





Ranger Marketing weist darauf hin, dass die Mitarbeiter Kleidung mit Telekom-Logo tragen und einen Ausweis mit Lichtbild in Sichthöhe mit sich führen. Auf dem Ausweis befindet sich zusätzlich ein QR-Code. Über diesen Code ist auf der Telekom-Internetseite der Mitarbeitende mit Foto zu sehen. So lässt sich prüfen, ob es tatsächlich autorisiertes Personal ist. Außerdem führen die Berater zur Legitimation ein Original-Schreiben der Telekom bei sich.

Bürgermeister zeigt sich zwiegespalten

Neben der Deutschen Telekom hatte unlängst auch das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ Marketingmaßnahmen für ein Ausbauprojekt in Emmerich gestartet. Bürgermeister Peter Hinze zeigt sich zwiegespalten: „Wir freuen uns natürlich, dass in den Glasfaserausbau für das Stadtzentrum endlich Schwung kommt. Beide Projekte sind vollständig privat finanziert. Das heißt, am Ende des Tages spart das dem städtischen Haushalt auch eine beträchtliche Summe. Aber es kann zu der widersinnigen Situation kommen, dass in bestimmten Straßenzügen zwei Glasfaserleitungen in kurzer Zeit hintereinander verlegt werden. Jedes Mal verbunden mit einer kleineren oder auch größeren Baustelle. Das ist natürlich aus unserer Sicht absolut nicht wünschenswert. Deutlich besser wäre eine verlegte Leitung, die dann von unterschiedlichen Anbietern genutzt werden kann. Aber gegen die derzeitige Situation können wir nichts machen“. Das Telekommunikationsgesetz verpflichtet die Kommunen dazu, ihre Straßen und Wege sämtlichen Anbietern für den Glasfaserausbau zur Verfügung zu stellen.







Für Bürger ist es wichtig zu wissen, dass keine Pflicht zu einem Vertragsabschluss besteht. Auch das vermeintliche Argument, die „alte“ Kupferleitung würde bald schon abgeschaltet, ist falsch. Nach einem Vertragsabschluss besteht außerdem noch 14 Tage die gesetzliche Widerrufsfrist für Haustürgeschäfte. Für Beschwerden über eine allzu aggressive Haustürberatung haben beide Unternehmen eine E-Mailadresse eingerichtet. Für das Projekt der Telekom lautet diese feedback@ranger.de. Für das Projekt von Unsere Grüne Glasfaser an sascha.karajica@ugg.tech.

