Emmerich: Fleißige Vorleser besuchten die Leegmeerschule

An der Leegmeerschule lasen jetzt 19 Freiwillige aus ihren Lieblings-Kinderbüchern vor.

Emmerich Peter Hinze war kürzlich in einer Emmericher Grundschule zu Gast. Der Bürgermeister hatte ein Buch dabei. Und kam mit Unterstützung.

Die Leegmeerschule hat sich mit einer eigenen Aktion am bundesweiten Vorlesetag beteiligt. 19 erwachsene Vorleserinnen und Vorleser waren jetzt in der Emmericher Grundschule zu Gast und lasen den Schülerinnen und Schülern eine Schulstunde aus Kinderbüchern vor. Dabei waren Klassiker überaus beliebt: Bürgermeister Peter Hinze las in der 4b und hatte sich zum Beispiel für die Paul Maars Geschichte vom Sams entschieden. Ratsmitglied Herbert Kaiser hatte zu Astrid Lindgren gegriffen und las den Kindern aus „Michel aus Lönneberga“ vor.





Passend zum Motto des bundesweiten Vorlesetags „Vorlesen verbindet“ hatten Schulleiterin Nadja Scherer und das Kollegium der Leegmeerschule auch Leserinnen und Leser für die Aktion gewinnen können, die Bücher auf Englisch, Spanisch, Russisch, Niederländisch, Türkisch, Polnisch und sogar Mazedonisch vorlasen.

Lesen ist für die sprachliche Entwicklung der Kinder unglaublich wichtig

„Immer mehr Kinder wachsen heute ohne Bücher auf. Lesen ist für die sprachliche Entwicklung der Kinder aber unglaublich wichtig. Der Vorlesetag macht den Kindern immer große Freude. Sie hören den Erwachsenen gerne zu. Das stärkt auch ihre Motivation mal ein Buch in die Hand zu nehmen. Es freut mich deshalb ganz besonders, dass es uns gelungen ist, so viele engagierte und gut gelaunte Vorlesepaten gefunden zu haben“, zieht Nadja Scherer Bilanz.





Und auch die Vorleserinnen und Vorlesern hatten offensichtlich großen Spaß an der Aktion. Viele haben schon ihre Bereitschaft erklärt, auch im nächsten Jahr wieder zum Vorlesen in der Leegmeerschule vorbeizukommen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Flusskreuzfahrtschiffe können jetzt besser anlegen

Emmerich: Bewerbungsphase für Seniorenvertretung verlängert

Rees: Friedhof feiert 200-jähriges Jubiläum

Isselburg: Wohngemeinschaft Louise in Anholt ist bald bereit

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg