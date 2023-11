Emmerich: Flusskreuzfahrtschiffe können jetzt besser anlegen

Emmerich. Am Rheinufer in Emmerich wurden Pöller zur Befestigung von größeren Schiffen errichtet. Warum die Stadt das Invest der Reederei Viking begrüßt.

Am Rheinufer vor der Martinikirche in Emmerich wurden neue Pöller einbetoniert. Stadtsprecher Tim Terhorst klärt auf, was es damit auf sich hat: „Durch die Errichtung der zusätzlichen Befestigungsanlage ist es nun möglich, dass der Viking-Steiger in Höhe der Martinikirche auch von größeren bzw. längeren Schiffen angefahren werden kann. Die Kosten für die Baumaßnahme übernimmt die Reederei Viking, die auch Eigentümer des zugehörigen Steigers ist.“

„Wir sehen, dass die Flusskreuzfahrt ein stetig wachsender Markt ist. Entsprechend werden die Schiffe auch immer komfortabler und größer. Deshalb sind wir froh, dass die Rederei in die Erweiterung der Befestigungsanlage investiert hat, so dass auch moderne Flusskreuzfahrtschiffe in Emmerich vor Anker gehen können“, so Terhorst weiter.

HIer ist einer der neuen Pöller in Emmerich gut zu erkennen. Foto: MaJa / NRZ

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg