Emmerich: Freie Wähler haben Idee für neuen Ebkes-Standort

Emmerich Das Ebkes an der Steinstraße wird rege genutzt. Der Platz ist begrenzt. Die Freien Wähler haben eine Idee. Das schlagen sie vor.

Die Freien Wähler wenden sich mit einem Vorschlag an den Bürgermeister der Stadt Emmerich, Peter Hinze. „Wir beantragen hiermit einen dringenden politischen Antrag, der darauf abzielt, die Beratungs- und Familienbildungsstätte ebkes in Emmerich aufgrund der steigenden Nachfrage und Platzprobleme in geeignetere Räumlichkeiten zu verlegen“, schreiben die Freien Wähler. So schlagen sie vor, das Terrasana-Gebäude auf der Straße Hinter dem Schinken anzumieten und es für die Zwecke der Beratungs- und Familienbildungsstätte zu nutzen.

Ist das Gebäude vom ehemaligen Terrasana eine Option fürs Ebkes? Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Der Antrag hat auch einen Grund: Die Beratungs- und Familienbildungsstätte Ebkes sei von großer Bedeutung für die Stadt und spielt eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von Familien, Paaren und Einzelpersonen in verschiedenen Lebenssituationen. In den letzten Jahren sei die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Einrichtung erheblich gestiegen, was zu Platzmangel und unzureichenden Bedingungen geführt habe.

Ruhige und zentrale Lage in Emmerich

Das Terrasana-Gebäude biete eine viel größere Fläche und verfüge über die notwendigen Räumlichkeiten, um die steigende Nachfrage angemessen zu bewältigen. Die Umgebung des Terrasana-Gebäudes biete zudem eine ruhige und zugängliche Lage, die sich für die sensiblen Aktivitäten der Beratungs- und Familienbildungsstätte eigne.

„Es ist entscheidend, die Beratungs- und Familienbildungsstätte Ebkes in angemessene Räumlichkeiten zu verlegen, um den steigenden Bedarf an Unterstützung und Beratung gerecht zu werden. Die Verlegung ins Terrasana-Gebäude bietet die ideale Lösung, um die Kapazitäten zu erweitern und eine verbesserte Versorgung unserer Stadt zu gewährleisten“, so Jörn Bartels,

Fraktionsvorsitzender.

