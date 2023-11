Emmerich: Freie Wähler wollen Fahrradstraße stoppen

Emmerich Die Fraktion der Freien Wähler in Emmerich möchte die Ausweitung der aktuellen Fahrradstraße stoppen. Das sind ihre Argumente.

Die Fraktion der Freien Wähler in Emmerich hat einen Antrag an den Rat der Stadt gestellt. Darin fordert sie, dass der Rat beschließen möge, die Fortführung der aktuellen Fahrradstraße zu stoppen und gleichzeitig die Verwaltung zu beauftragen eine Alternativroute zu prüfen.

Grundsätzlich, so stellt die Fraktion klar, begrüße man eine Fahrradstraße im Stadtgebiet. „Jedoch stellen wir fest, dass die aktuelle Route kaum Akzeptanz in der Bevölkerung hat. Insbesondere die Nähe zur L7 und der damit Verbundenen Verkehrslage in den Knotenpunkten erfüllt viele Bürger mit Sorge. Die weitere Planung Hühnerstr./Mennonitenstr mit der Unterbrechung großer Löwe verschlechtert unserer Meinung nach die Akzeptanz weiter“, so die Fraktion in einer Mitteilung.



Daher möchten die Freien Wähler einen Stopp der aktuellen Planungen und Ausführungen der Fahrradstraße. Aus ihrer Sicht sollte eine neue Route geprüft werden, deren Verlauf von West nach Ost wie folgt aussehen sollte: Steintor (Höhe Societät) – Burgstr. – Lilienstr. – Gasthausstr. – Neuer Steinweg – Wollenweberstr. – Mennonitenstr – Ostwall (Führung auf den Radweg).

Als Fraktion sei man überzeugt, dass diese neue Route von den Emmericher Bürgern deutlich besser angenommen werde. „Gleichzeitig schaffen wir eine klare Verbindung der Ost -/West-Achse durch den Innenstadtbereich.“, so die Freien Wähler. Weiterhin sehe man durch die Nähe zu den klassischen Einkaufsstraßen und der Rheinnähe positive Effekte für Tourismus und Einzelhandel.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Warum die Sperrmüllabgabe eingeschränkt wurde

Emmerich: Gasthaus zum Rathaus hat einen neuen Pächter

Rees: Stadtarchiv sucht alte Fotos für das 800-jährige Jubiläum

Isselburg: Hochkarätiges Quartett will die Orgel Retten

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg