Emmerich: Gasthaus zum Rathaus hat neuen Pächter

Die Kneipe Gasthaus am Rathaus ist eine Institution in Emmerich an der Steinstraße.

Emmerich Adelheid Ongaro war Jahrzehnte das Gesicht des Gasthauses zum Rathaus in Emmerich an der Steinstraße. Jetzt leitet es ein anderes Duo.

Auf der Steinstraße ist ein Kommen und Gehen. Zumindest was die Vermietung der Ladenlokale angeht. Wobei in letzter Zeit eher ein Gehen als Kommen zu verzeichnen ist. Eine Adresse mit Bestand ist sicherlich die Lokalität in dem Haus mit der Nummer 50. Das Gasthaus zum Rathaus ist eine Institution für jene, die gern ein Bierchen in geselliger Runde genießen, am Automaten spielen oder Knobeln. Fest verbunden mit der urigen Kneipe ist ein Name: Adelheid Ongaro.

Die Emmericherin, mittlerweile deutlich über 80 Jahre alt, stand Jahrezehnte hinter dem Tresen, ist beliebt bei ihren Gästen. Doch nun hat ein neues Pächterduo die Lokalität an der Geschäftsstraße übernommen, dessen Familienname in Emmerichs Gastroszene kein unbekannter ist. Sandy und ihre Tochter Nele Jansen aus Elten sind die neuen Pächterinnen der Kneipe. Natürlich leiten die beiden die Geschicke der Gaststätte mit Hilfe von Sven Jansen.

Erfahrung in der Gastroszene gesammelt

Er und seine Frau hatten zuletzt das Kolpinghaus in Elten gepachtet. Sandy Jansen führte außerdem eine Zeit lang das Mühlencafé in Elten. Aktuell ist Familie Jansen mit der Getränke Jansen GmbH als Getränkelieferanten in Emmerich und Umgebung unterwegs. Eine Kneipe im Portfolio? „Das passt“, sagt Sven Jansen mit Überzeugung. Und mehr noch: „Nachdem wir das Kolpinghaus in Elten vor einiger Zeit abgegeben haben, haben wir schon gemerkt, dass wir so ein wenig das Kneipenleben doch vermissen.“

Nachdem wir das Kolpinghaus in Elten vor einiger Zeit abgegeben haben, haben wir schon gemerkt, dass wir so ein wenig das Kneipenleben doch vermissen. Sven Jansen

Mit seiner Getränke Jansen GmbH kommt der Eltener natürlich viel rum in Emmerichs Gastroszene. Immer schon hat er dabei das Gasthaus zum Rathaus beliefert. Der Kontakt zur ehemaligen Wirtin war stets da. Als diese vor einiger Zeit offenbarte, die Kneipe abzugeben, sah Familie Jansen darin eine Chance. Denn: „Ich werde immer wieder von Emmerichern gefragt, ob ich nicht hier auch mal etwas machen kann“, erklärt Jansen. Gemeint ist damit nicht zwingend nur das Führen einer Kneipe.

Als Eventcaterer und Festwirt zukünftig Fuß fassen

Da passt es, dass Sven Jansen neue Wege gehen will. „Ich möchte zukünftig mehr im Veranstaltungsbereich aktiv sein.“ So kann er sich durchaus vorstellen als Festwirt zu agieren oder auch als Eventcaterer. „Die Voraussetzungen habe ich dafür“, sagt Jansen. Kühl- und Schankwagen stehen ebenso bereit, wie Geschirr und Gläser. Und nicht zu vergessen, das Personal. Denn: „Das kriegen wir gut als Familie hin.“

Sven Jansen wird natürlich auch ab und an hinter dem Tresen stehen und ein Bier ausschenken. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Etwas anders sehe das leider beim Getränkeliefertdienst aus. „Das ist es schwer das Personal zu bekommen. Mittlerweile sind die Margen auch sehr gering“, erklärte der Eltener, der daher seine Zukunft eher im Veranstaltungsbereich sieht. Natürlich nicht nur da. Für das Gasthaus am Rathaus hat er ebenso Pläne, die natürlich noch nicht verrraten werden. Nur soviel: Eventuell sollen hier regelmäßig verschiedene Veranstaltungen stattfinden.

Bierpreis musste angehoben werden

Seit sechs Wochen sind Sandy und Nele Jansen nun Pächterinnen des Gasthaus am Rathaus auf der Steinstraße. Veränderungen gibt es schon. So etwa im Hinblick auf die Öffnungszeiten. Geöffnet hat die Kneipe nun etwa nicht mehr am Vormittag. Donnerstag, Freitag und Samstag kann sich nun ab 18 Uhr an den Tresen gesetzt werden. Freitag und Samstag sogar bis um 3 Uhr. „Biertrinken, Knobeln und Bier-Pong-Spiele stehen hoch im Kurs“, weiß Jansen mittlerweile. Der noch einmal unterstreicht: „Hier ist weiterhin jeder und zwar jeden Alters willkommen.“

Anheben musste er allerdings die Bierpreise, die in der Vergangenheit sehr niedrig angesetzt waren. Im Gasthaus zum Rathaus gibt es nun ein 0,25-Liter-Glas Krombacher oder Bolten vom Fass für zwei Euro.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: WDR2 schaute bei Bekker-Logistik vorbei

Emmerich: Tränen flossen bei Friedensgala am Gymnasium

Rees: Schwierige Anreise zum Weihnachtsmarkt in Mehr

Isselburg: FDP fordert „idyllischen Wohnmobilstellplatz“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg