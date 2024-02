Emmerich: Geänderte Öffnungszeiten im Embricana an Karneval

Emmerich An den Karnevalstagen gelten im Embricana Emmerich geänderte Öffnungszeiten. Erstmalig gibt es auch eine Änderung an Altweiber.

An den Karnevalstagen gelten im Embricana geänderte Öffnungszeiten. Erstmalig bleiben das Freizeit- und Sportbad sowie die Saunalandschaft am Altweiber-Tag, 8. Februar, geschlossen. An den übrigen Karnevalstagen hat das Embricana wie gewohnt geöffnet und bietet Badespaß und Saunavergnügen fernab vom Straßenkarneval.

Saunagänger können die Saunalandschaft am Samstag, 10. Februar, sowie Rosenmontag, 12. Februar, und Veilchendienstag, 13. Februar, von 10 bis 22 Uhr besuchen. Aufgrund des besonderen Tages entfällt am Rosenmontag die Damensauna. Stattdessen ist die Saunalandschaft ganztägig für gemischtes Publikum geöffnet.

Rosenmontag ab 10 Uhr geöffnet

Am Freitag, 9. Feburar, laden die verschiedenen Saunen von 10 bis 23 Uhr, und am Tulpensonntag, 11. Februar, von 10 bis 21 Uhr, zum Entspannen und Relaxen ein. Im Freizeit- und Sportbad kann am Freitag, 9. Februar, von 6 bis 21 Uhr, sowie am Samstag, 10. Februar, und Tulpensonntag, 11. Februar, von 10 bis 18 Uhr geschwommen werden.

Am Rosenmontag öffnet das Freizeit- und Sportbad bereits ab 10 Uhr. Von 15 bis 18 Uhr findet an diesem Tag der beliebte Spiel- und Spaßnachmittag mit verschiedenen Wasserspielgeräten statt, bevor das Schwimmbad um 21 Uhr schließt. Am Veilchendienstag, 13. Februar, hat das Schwimmbad wie gewohnt von 6 bis 21 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Elten: Knappen Bauland in Dornick

Kreis Kleve: Tollitäten starten besondere Aktion

Emmerich: Einblicke ins Logistikzentrum Fiege

Rees: Sorge um Lieferungen ist unbegründet

Isselburg: FDP macht Druck beim Haushaltsplan 2024

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg