Emmerich: Gesamtschule stellt ihre Klassenelemente vor

Emmerich Die Klassenelemente an der Städtischen Gesamtschule Emmerich kennenlernen, könne Interessierte am 6. Februar. Das ist geplant.

Zu einer Kennenlernzeit für die Klassenelemente lädt die Städtische Gesamtschule Emmerich Eltern und Schüler der vierten Schuljahre ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 6. Februar, von 13.45 bis 15.30 Uhr am Standort Brink 1 in der Mensa statt. „Wir freuen uns darauf, an diesem Tag einen Einblick in den Klassenelemente-Unterricht zu geben, damit die Wahl bei der Anmeldung gelingt“, teilt die Schule mit.

Das sind die Profile

Folgende Klassenelemente, mit den daran geknüpften Charakterprofilen werden angeboten: Sport und Gesundheit; Forschen und Technik; Sprache und Theater oder Kunst und Handwerk. Während die Schüler in die Klassenelemente hineinschnuppern, erfahren die Eltern/Erziehungsberechtigen etwas über den Montessoricharakter und das Lernen mit dem iPad.

