Emmerich: Gesellenfunker bringen viele Talente auf die Bühne

Emmerich Karneval im Kapaunenberg: Die Gesellenfunker überzeugen mit einer tollen Sitzung. Das waren die Höhepunkte am Samstagabend.

Anfangs die Stimme noch zaghaft, fetzte sie dann so richtig los, sodass der Letzte im Saal merkte: „Hier geht jetzt gleich richtig die Post ab!“ Der Weckruf hat gesessen beim Eröffnungslied „Let Us Entertain You“, vorgetragen von Daniela Rennecke. Ganz flott eröffnete das bekannte Volksmusik-Duo Marianne und Michael, äh – doch nicht. Die sind ja viel flotter! Es sind nämlich die Gesellenfunker, Lea Oimann und Marco Zdebel, die schon sehr viel peppiger daherkamen, als die anfangs Genannten.

Das Prinzenpaar mit Garde zur Abschlusspose. Der hat gesessen. Foto: Jens Uwe WachterStorm / FUNKE Foto Services

Schlag auf Schlag ging es weiter mit der hauseigenen Tanzgarde Blau-Weiß. Da wurden keine Fahnen gewedelt, sondern die blau-weißen Beine, mit einem Rhythmus-Fetzer-Marschtanz. Da flogen die Stimmungsfetzen durch den Saal. Gekonnt ist eben gekonnt. Jan-Niklas Brockmann betrat die Bühne und bat, wie ein huldigender Adelsmann, um Ruhe für seinen Auftritt und… er bekam sie. Schon beeindruckend, dieses Selbstbewusstsein.

Ehrung für Rudi Götte

Ehrungen gehören natürlich zum Sitzungskarneval dazu. Für die Altkarnevalisten, die nicht mehr gut zu Fuß sind, kam das Moderatorenpaar zum Ehren ins Publikum. Wer wird als Nächstes geehrt? Rudi Götte, ein Urgestein der Gesellenfunker. Inzwischen 90 Jahre alt und immer noch auf der Sitzung dabei. Am liebsten würde er ja noch die Bühnenschrauben anziehen. Um das Publikum „heiß zu spielen“, agierten die Jungs vom Bölt mit Kölschen Liedern.

Denn was danach kam, war halt die Sahne des Emmericher Karnevals, das Prinzenpaar Thorsten I. und Steffen I. Ihnen fliegen die Frauen- und Männerherzen nur so zu. Sympathieträger par excellence. Gardelied und Gardetanz ließ auch die letzten Karnevalszweifler verstummen. Routine gepaart mit einem Wahnsinns-Enthusiasmus, so locken sie auch den letzten Karnevalsmuffel aus der Reserve. Was muss das bitte für ein Gefühl sein, die Säle mit der Stimmung auf links zu ziehen.

Polonäse am Bölt, der Karneval entfachte Stimmung in Emmerich. Foto: Jens Uwe WachterStorm / FUNKE Foto Services

Ludger Geerling als Solist im Männerballett

Die Gesellenfunker setzten aber noch einen weiteren Knaller drauf: No Limit – der Name steht für Tanzperfektion in Emmerich. Sie wartete dieses Mal mit dem Motto „James Bond“ auf. Das Sichtbarmachen der Musik, durch ausgeklügelte Choreografien, ist wirklich eine Meisterleistung. Die Choreo-Handschrift von Sabine und Hubert Böhm ist einfach unverkennbar.

Emmerich: Das sind die Bilder zum Karneval der Gesellenfunker Emmerich: Das sind die Bilder zum Karneval der Gesellenfunker Sitzung der Gesellenfunker in Emmerich am Sonnabend auf dem Bölt. Foto: Jens Uwe WachterStorm / FUNKE FotoServices Foto: Jens Uwe WachterStorm / FUNKE Foto Services

Im Anschluss daran musste die Junior-Tanzgarde aus Isselburg ran, die aber keine Scheu vor den großen Tanz-Fußstapfen von No Limit hatte. Sie fegten zu Kölschen Tönen über die Bühne. „Datt Julchen vom Lande“ (Melanie Meyer) erzählt ein paar Schwänke aus ihrem Isselburger Landleben – alles auswendig. Prima! Auf geht‘s nach St. Pauli mit dem gleichnamigen Männerballett und ihrem „Solostar“ Ludger Geerling, 1. Vorsitzender der Kolpingsfamilie, was eine Rettungstruppe am Strand so alles leisten muss. Marco Zdebel nannte die Leitung von Tanja Heiting „betreutes Tanzen“.

Flotte Gecks auf der Bühne Des Dummschwätzers Freund Hermann ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Er meint doch allen Ernstes, dass USB der Nachbarstaat von USA sei. Jan-Niklas Brockmann, kess in seiner Bütt, machte eine Ansage in Richtung Publikum: „Habt Ihr Bock? Dann sagt‘s auch Euren Gesichtern!

Mitmachen trotz Rechts-Links-Schwäche

„Der Dummschwätzer“ hat Ärger mit dem Ordnungsamt, weil die den Trecker mit Diesel nicht mehr genehmigen wollten. Er sagte ihnen: „Mein Trecker fährt auf Sojamilch, weil der Trecker Laktoseintoleranz hat.“ Die Tanzgruppe Blau-Weiß rundete mit Blau-Licht in ihrem Showtanz als Feuer-Stewardessen mit Menschenpyramiden ab. Dazu haben sich die Mädels ein paar der Jungs aus dem Komitee bedient. Denn Kraft ist Tanzmacht. Alle Aktiven auf der Bühne veranstalteten einen Flashmob im Saal. Das Publikum wurde am Schluss nochmal richtig gefordert. Mit vor und zurück, links und rechts. Da taten sich die Menschen mit einer Rechts-Links-Schwäche (nicht politisch), schon sehr schwer. Auf ging‘s zu After-Show-Party, denn die Leute wollen feiern.

Die Kolping Gesesellenfunker trafen den Geschmack der Narren. Es wurde ordentlich gefeiert. Foto: Jens Uwe WachterStorm / FUNKE Foto Services

