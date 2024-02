Emmerich: Gestohlene Kirchen-Schnitzerei tauchte wieder auf

Emmerich Da bekamen die Täter wohl kalte Füße: Nach öffentlichem Aufruf und Anzeige wurde eine gestohlene Schnitzerei wieder zurückgebracht.

Da haben die Täter vielleicht kalte Füße bekommen: Vor Kurzem wurde der Beichtstuhl in der St.-Martini-Kirche in Emmerich beschädigt und Teile des Schnitzwerkes wurden gestohlen. Die Kirchengemeinde hat bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Und auch dazu eine Meldung in der Zeitung veröffentlicht.

Bitte an Kirchenbesucher

Das hat wohl Wirkung gezeigt. Inzwischen ist das gestohlene Schnitzwerk, wenn auch beschädigt, an die Kirchengemeinde zurück gelangt und wird wieder eingesetzt werden können.

Die Seelsorgeeinheit hat eine Bitte für die Zukunft: Wer beim Besuch der Kirchen verdächtige Dinge beobachten, möchte sich bitte im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 02822/70543 zu melden.

