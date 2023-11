Emmerich: Gesuchter Mann am Bahnhof verhaftet

Emmerich Die Bundespolizei hat am Mittwochmorgen in Emmerich einen Mann aus Pakistan festgenommen. Weshalb er zur Fahndung ausgeschrieben war.

Erfolg für die Bundespolizei: Am Mittwoch, 22. November, um 1.45 Uhr überprüfte die Bundespolizei am Bahnhof in Emmerich einen 39-jährigen Pakistaner. Beim Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund ihn wegen eines Strafbefehls vom Amtsgericht Dortmund aus dem Jahr 2021 zur Festnahme ausgeschrieben hat.

Gesuchter kann Geldstrafe nicht zahlen

Der Mann wurde wegen Hausfriedensbruch und Bedrohung zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je zehn Euro verurteilt. Daraufhin wurde er vor Ort verhaftet und zur Dienststelle der Bundespolizeiinspektion nach Kleve gebracht. Da der Verurteilte die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, muss er nun eine 30-tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt in Kleve verbüßen.

