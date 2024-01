Emmerich: Hähnchenverkäufer bremst Verkehr bei Kaufland

Emmerich Auf dem Kaufland-Parkplatz in Emmerich fahren Verkehrsteilnehmer oft zu schnell. Was Hähnchen- und der Fischverkäufer nun dürfen.

Haşim Yildirim hat schon einige Male die Hände vors Gesicht geschlagen. Jüngst wäre auf dem Parkplatz von Kaufland in Emmerich an der Normannstraße fast ein Kind angefahren worden. Viele Verkehrsteilnehmer seien hier zu schnell unterwegs und achten eher auf Yildirims Knusperhähnchen in seinem Verkaufswagen als auf den folgenden Zebrastreifen. „Da hätte ich nicht mehr weggucken können“, betonte der Emmericher, der initiativ geworden ist.

Zwischen dem Hähnchenverkauf von Haşim Yildirim und dem Fischhandel Wennekes stehen nun die Stehtische und verhindern die Durchfahrt der Pkw, die hier häufig zu schnell unterwegs sind und den Zebrastreifen missachten. Foto: Haşim Yıldırım / (...)

Er und sein Kollege Vis van Wennekes, der gegenüberstehend Fisch verkauft, dürfen nun Stehtische so aufstellen, dass keine Pkw mehr durchfahren können. Diese Maßnahme hat Yildirim mit dem Kaufland-Filialleiter und der Polizei besprochen: „Sie begrüßen meine Idee.“ Und tatsächlich wirkt sie. Der Verkehr beruhigt sich.

Viel Zuspruch auf Social Media

„Es war nicht die Frage, ob etwas passiert, sondern eine Frage der Zeit, wann ein Unglück passiert“, findet der Hähnchenhändler, der sich freut, dass die Maßnahme wirkt. Er erklärt sein Handeln auf Facebook und bekommt dort viel Zuspruch.

Eines möchte er noch erreichen: Yildirim möchte bei der Emmericher Politik anregen, dass ein Schild „Vorsicht, Kinder!“ aufgestellt wird.

