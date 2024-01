Emmerich: HNG verwandelte das Bölt in eine Ski-Piste

Emmerich „Ab auf die Piste“ schickte die Hüthumer Narrengemeinschaft (HNG) rund 600 Narren im Kapaunenberg in Emmerich. So lief die Sitzung.

„Ab auf die Piste“ schickte die Hüthumer Narrengemeinschaft (HNG) rund 600 Narren auf den Kapaunenberg. Obwohl „der noch flacher ist als der Eltenberg“. Mit Skischanze, passender Bühnendekoration und super Ansagen der beiden Moderatoren René Ricken und Christian „Chrisan“ Sanders kam lawinenartig die passende Stimmung auf.

Mit der HNG in den Schnee versammelten sich Schneemänner und –frauen, ganze Schwärme von Pinguinen, Schneeflocken, Eisläufer und -bären, Skiläufer und Schneehasen, um einen herrlich närrischen Abend zu verleben. Wie Olympioniken marschierte der Hüthumer Elferrat unter Fahnenschwenken und dem Applaus der wintersportbegeisterten Zuschauer in die Arena.

Heiterer Ski-Unterricht mit der HNG

Dank für die Unterstützung ging nicht nur an die „Bergretter“ der Feuerwehr aus Hüthum, auch eine Warnung ans Publikum: „die Biathleten schießen nicht auf Euch, sondern auf die Scheiben am Elferratstisch“. Die beiden Biathleten Marc Wissing und Peter van Marwyk lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Heiteren Skiunterricht nahmen Nachwuchs-HNGler Daniel Pollmann und Devin Gödden, mit Zaunlatten als Skiern. Schwierig, weil hier auf grüner Piste geübt wurde, denn „der Neigungswinkel entspricht dem der Emmericher Rheinwiesen“, so Moderator Chrisan.

Auch Professoren statteten der Sitzung einen Besuch ab. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Das bunte Treiben im Saal schauten sich die jungen Tänzerinnen von HNG Remix als Fliegerstaffel von oben an, bevor Ice Age-Mamut Manni (Christian Sanders) und Scrat (Thomas Kern) auf Nusssuche lauter Ehrengäste im Saal erschnüffelten und damit viele Lacher ernteten. Während die EKV-Empires tanzten, konnten sich die Lachmuskeln kurzfristig erholen. Danach mixten die Professoren Thomas Kern und Jörg Elsenbusch aus ihrem geheimen Buch, unter strengster Bewachung von „Sähkuhrietieh“, aus vielen Zutaten zum Finden eines Ehrenordenträgers, Jörg „Ille“ Illbruck als neuen EOT.

Sechs Olympioniken vom Sketch-Team HNG

Richtig ab ging es beim Showtanz der VCK-Funken und auch der HNG-Funken. Sechs Olympioniken vom Sketch-Team HNG unter Trainer Roman ter Horst beim „Bierathlon“ legten sich voll ins Zeug. Und „Jeder Skifahrer muss mitmachen: aufstehen, Stühle ganz ran schieben. Sie lachen. Dat is hier purer Ernst!“, so ter Horst an alle im Saal. Rechtskurve, Linkskurve, unter großem Gelächter bog man sich in unterschiedliche Richtungen. Prost, danach folgten noch Eislauf und Bobfahren der bestens amüsierten Besucher.

Jeder Skifahrer muss mitmachen: aufstehen, Stühle ganz ran schieben. Sie lachen. Dat is hier purer Ernst! Roman ter Horst - kam als „Bierathlon“-Trainer

„Mit Anmut, Grazie und Eleganz“, so die Moderatorin, führten René Ricken und Lucas Maiß ihr Ballballett auf. Zur großen Begeisterung der Jecken gaben sie, wie alle Tanznummern, eine Zugabe. Wie auch die Männer vom neuen Emmericher Tanzcorps mit ihrem Kommandeur. Moderator Ricken lachte „Sie schwitzen sogar, die Jungs!“ Vor dem Einzug der Prinzengarde lieferten „Roland Kaiser“ Armin Becker und seine beiden Backgroundsänger ein stimmungsvolles Medley ab.

Auch Gäste schwangen das Tanzbein

Sechs Olympioniken vom Sketch-Team HNG sorgten für Lacher. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Bei der Zugabe als „Udo Jürgens“ verschwand der Sänger im jubelnden Publikum. „Durch den Schneesturm kämpften sich Prinzen und Garde, bevor sie hier in der Skihalle am Bölt ankamen.“ Prinz Thorsten bestätigte: „Wir sind froh, dass wir hier sind! Helau Après Ski!“ Die Let`s Dance Jury Devin Gödden (in Pumps), Leonie Mies und Daniel Pollmann ließ die Prinzen in Holzschuhen, Flossen und Skistiefeln tanzen. Erst dann gab es das Schild „Prinzenallee“. Nach dem großen Bühnenfinale schwangen bei der Aftershowparty auch die Gäste das Tanzbein.

Mehr Fotos der Sitzung gibt es unter

