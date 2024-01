Emmerich: Mehr Geld für Karnevalsumzüge? Das sagt die Stadt

Emmerich. Die Freien Wähler hatten höheren Zuschuss für Karnevalsumzüge beantragt. Die Verwaltung in Emmerich legt einen Gegenvorschlag vor.

Gibt es in Emmerich mehr Geld für die Durchführung der Karnevalsumzüge? Genau das haben die Freien Wähler wie berichtet beantragt. Statt bisher 7000 Euro sollen aus Sicht der Fraktion 16.500 Euro bereitgestellt werden, um den gestiegenen Kosten beim Eltener Kinderkarnevalsumzug (bisher Zuschuss von 1500 Euro) und beim Emmericher Tulpensonntagsumzug (5500 Euro) gerecht zu werden.

Organisatoren sollen die Kosten offenlegen

Der Haupt- und Finanzausschuss wird das Thema nun in der öffentlichen Sitzung am Dienstag, 6. Februar, 17.30 Uhr, in der Aula der Gesamtschule diskutieren. Die Verwaltung erachtet die Förderung des Brauchtums weiterhin als sinnvoll, sie schlägt aber vor, sich näher mit den Kosten zu befassen. Zunächst wird aber nochmal verdeutlicht, dass der Haushalt derzeit jährlich mehrere Millionen im Minus stehe. Noch sei die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht verpflichtend, aber ein solches Szenario sei nicht dauerhaft auszuschließen. Deshalb haben Politik und Verwaltung auf die Haushaltskonsolidierung geeinigt. Eine Haushaltsgruppe erarbeitet konkrete Maßnahmen.

Vor diesem Hintergrund sei eine Erhöhung des städtischen Zuschusses für den Karneval kritisch zu sehen. „Da jedoch die kulturelle Bedeutung der Karnevalsumzüge durchaus zu berücksichtigen ist, schlägt die Verwaltung vor, zunächst den Finanzierungsbedarf bei den ausrichtenden Vereinen zu ermitteln“, heißt es in der Vorlage. Die Organisatoren sollen die Kosten belegen, auch die Rücklagen offenlegen. Nach der Sichtung und der Abwägung zwischen dem närrischen Finanzierungsbedarf und der Dringlichkeit der Haushaltskonsolidierung würde die Verwaltung dann einen Vorschlag über die künftige Zuschusshöhe erarbeiten und der Politik vorlegen.

Mit großerer Verwunderung hat die BGE den aktuellen Antrag der Freien Wähler, den städtischen Zuschuss für den Emmericher Karneval von 5500 auf 16.500 Euro zu verdreifachen, zur Kenntnis genommen. Dieser Antrag falle bei jedem Faktencheck sofort durch: Bereits im Haushaltsjahr 2018 sei nach einem gemeinsamen Antrag der CDU- und BGE-Fraktionen der Zuschuss von 5500 Euro auf 7000 Euro erhöht worden. In den Corona-Jahren 2021 und 2022 sei dieser Zuschuss mangels Aufwand ausgesetzt, aber in voller Höhe seit 2023 wieder ausgezahlt worden.

Haushaltskonsolidierung vereinbart: Alle freiwilligen Leistungen sind auf dem Prüfstand

„Die Kämmerei befindet sich mitten in der Haushaltsaufstellung für den Doppelhaushalt 2024/2025. Derzeit sind alle freiwilligen Leistungen auf dem Prüfstand, um das Ende 2022 durch den Rat beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept ansatzweise umsetzen zu können“, so die BGE.

In dieser Phase als vorgezogenes Wahlgeschenk einer Partei, die sich mittlerweile als Ortsverein in Emmerich neu gegründet hat, haushaltsrelevante Anträge auf den Weg zu bringen, ohne vorher die notwendige Abstimmung mit dem Kämmerer zu vollziehen, sei unseriös und im höchsten Maß populistisch. Auf diesen Antrag treffe deshalb das neue Jugendwort „goofy“ ganz sicher zu, so BGE-Fraktionschef Joachim Sigmund.

Die Freien Wähler Emmerich beantragen, dass für die Karnevalsumzüge in Emmerich höhere Zuschüsse bereit gestellt werden sollen. Der aktuelle Förderbetrag von 5500 Euro soll auf 16.500 Euro steigen. Darüber wird in den politischen Gremien zu diskutieren sein. In Emmerich gibt es traditionell den Kinderkarnevalsumzug samstags in Elten und den großen Tulpensonntagsumzug in der Innenstadt.

„Als Fraktion Freie Wähler Emmerich sehen wir mit Sorge, dass die finanzielle Belastung der ehrenamtlichen Organisationen, die sich um die Durchführung von Karnevalsumzügen in Elten und Emmerich bemühen, so groß wird, dass die Gefahr besteht die Umzüge nicht mehr finanzieren zu können. Das wäre ein herber Verlust für die Emmericher Kulturlandschaft. Daher sehen wir die Kommune in der Pflicht für eine finanzielle Sicherheit zu Sorgen“, begründen die Freien Wähler ihren Antrag.

Freie Wähler erklären den Vorschlag der Verdreifachung

„Die ehrenamtlichen Belastungen vom Team des Kinderumzuges in Elten sowie vom Groß Emmericher Carnevals Komitee (Geck) sind so hoch, dass man als Stadt stolz und dankbar sein kann, das diese Veranstaltungen Jahr für Jahr organisiert werden“, heißt es weiter.

Das Geck habe bereits vor einigen Jahren den Vereinsbeitrag, unter anderem wegen steigender Kosten, in der Spitze verdreifacht. Diesem Vorbild, dass die Mitglieder diese Erhöhung als freiwilligen Unterstützung zur Förderung des Brauchtums mitgetragen haben, sollte sich die Stadt und der Rat als Vorbild nehmen und in gleicher Höhe den Zuschuss erhöhen, finden die Freien Wähler: „Nur durch eine Erhöhung der Zuschüsse sehen wir eine dauerhafte Erhaltung dieser beiden größten kulturellen Veranstaltungen im Stadtgebiet als gesichert an.“

