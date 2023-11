Emmerich: Hospizgruppe erhält Spende über 555 Euro

Marktbeschicker in Emmerich haben wieder für die Hospizgruppe gesammelt. Die Spende wurde nun auf dem Martinsmarkt übergeben

Seit über dreißig Jahren gibt des in Emmerich die Hospizgruppe. Sie ist ein wichtiger Baustein im Fundament der Hospiz- und Palliativversorgung. Diese Versorgung realisieren ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen. Sie begleiten sterbende und schwerstkranke Menschen bei dem letzten Schritt ihres Daseins. Das wissen besonders die Angehörigen zu schätzen. Die Hospiz-Mitarbeiter sind für alle Emmericher Bürgerinnen und Bürger da und beweisen diese Bereitschaft tagtäglich – Nacht für Nacht, ehrenamtlich und , unentgeltlich.

Spende auf dem Martinsmarkt übergeben

Jetzt bedankt sich die Hospizgruppe bei den Marktbeschickern für die großzügige Spende. Jahr für Jahr sammeln diese Geld für die Hospizgruppe in den Spendendosen an ihren Marktständen. Auch in diesem Jahr 2023 war eine stattliche Summe von 555 Euro zusammengekommen, die auf dem Martinsmarkt überreicht wurde. Viele Dank.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg