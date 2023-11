Emmerich: Initiative lädt zum Expertentag nach Duisburg

Emmerich Am Samstag geht es für die Initiative „lauter werden“ aus Emmerich nach Duisburg. Hier findet ein Expertentag statt. Das ist geplant.

Die Initiative „lauter werden“ aus Emmerich am Rhein hat ein besonderes Ziel: die Verbesserung der Lebensumstände für alle Menschen mit Beeinträchtigungen. „Wir möchten in kooperativer Weise mit allen Beteiligten zusammenarbeiten“, sagt Corina Grieger von „lauter werden“.

Die Aktivitäten der Gruppe lebten von den Kontakten und Kooperationen – „einfach gesagt von dem Netzwerk, dass wir uns seit unserer Gründung erarbeitet haben“, so die Emmericherin. Nun will die Initiative ihre „Netzwerkarbeit“ erweitern und lädt zu einem „Expertentag“ am 25. November ein, der auch von der Bezirksregierung Düsseldorf gefördert wird.

Stella Scholaja und Corina Grieger bei der Podiumsdiskussion

„Wir haben ein attraktives Programm mit interessanten Themen und kompetenten Referenten zusammengestellt und dabei viel Zeit für Gespräche und Diskussionen eingeplant“, so Grieger. Stattfinden wird der Tag im ..kulturiges...“ im Hamborner Ratskeller in Duisburg an der Duisburger Straße 213.

Geben wird es zum Beispiel auch eine Podiumsdiskussion, an der Tanja Kollodzieyski, Jörg Rodeike, Simone Scholten, Stella Scholaja und Corina Grieger teilnehmen werden. Aber auch Fachvorträge sind eingeplant. Beginn der Veranstaltung (für Verpflegung ist gesorgt) ist um 10 Uhr, das Ende ist ca. um 16 Uhr. Der Eintritt frei, eine Anmeldung ist aber unbedingt erforderlich.

Unbedingt zum Expertentag anmelden

Teilnehmen an der Veranstaltung jeder. Anmeldungen sind möglich unter info@kulturiges.de oder auch 0203/552 1111.

