Emmerich: Joalpe zum zehnten Mal in Folge ausgezeichnet

Emmerich Joalpe International wurde zum zehnten Mal in Folge mit CrefoZert ausgezeichnet. Das verbirgt sich hinter der Auszeichnung.

Zum zehnten Mal in Folge erhielt die Joalpe International GmbH aus Emmerich am Rhein das CrefoZert als unabhängige Auszeichnung für gute Bonität, wirtschaftliche Stabilität und Leistungsfähigkeit. “„Nur ein gesundes Unternehmen kann ein hervorragender Partner sein“, so Creditreform-Geschäftsführer Diplom-Kaufmann Hans Wolters bei der Übergabe an Joalpe-Geschäftsführer Thorsten Trompert.

Creditreform bestätigte dem international tätigen Unternehmen Joalpe dabei nicht nur kontinuierlich solide Zahlen, sondern auch eine spürbare Dynamik. Das CrefoZert gilt als eine Bescheinigung dafür, dass das geschäftliche Verhalten einwandfrei und die Prognose für die Zukunft positiv ist. Nur zwei Prozent der deutschen Unternehmen erfüllen die strengen Kriterien der Creditreform hinter der alljährlich verliehenen Auszeichnung. Für das CrefoZert müssen die Unternehmen einen mehrstufigen Prozess durchlaufen.

Bonität des Unternehmens wird geprüft

Zunächst werden die Bonität des Unternehmens, der verantwortlichen Personen und Beteiligten geprüft sowie in einem Managementgespräch verifiziert. Danach wird eine Jahresabschlussanalyse durchgeführt. Nur wenn ein Unternehmen alle Kriterien erfüllt, wird das Bonitätssiegel verliehen. Es ist ein Jahr gültig und für diesen Zeitraum findet ein Monitoring statt.

Joalpe gehört auf dem Markt für Ladeneinrichtungen zu den zehn größten Anbietern weltweit und dieses Unternehmen hat Anfang 2023 seinen Deutschlandsitz nach Emmerich verlegt. Zu finden ist das Unternehmen in der „schwarzen Halle“ auf dem Kasernengelände.

