Emmerich: Jugendcafé am Brink verlost Bundesliga-Karten

Das Stadion in Dortmund ist bekannt für eine beeindruckende Atmosphäre. Emmericher Kinder werden beim Spiel am 28. Januar gegen den VfL Bochum dabei sein.

Emmerich Das Juca fährt mit dem BVB-Fanclub Kleve Fußball gucken, wenn Dortmund auf Bochum trifft am 28. Januar. Wann Karten verloste werden.

Das Jugendcafé am Brink (Juca) hat jetzt die Möglichkeit, durch Unterstützung des BVB-Fanclubs Kleve gemeinsam mit drei Jugendlichen ins Westfalenstadion zu fahren und sich dort das Spiel Borussia Dortmund gegen VfL Bochum am Sonntag, 28. Januar, anzuschauen. In den Freikarten ist zusätzlich jeweils ein Freigetränk, eine Mahlzeit, ein Fanartikel sowie die Hin- und Rückfahrt zum Spiel mit inbegriffen. Da die Stückzahl auf drei Karten begrenzt ist, werden diese in Form einer Verlosung verteilt. Das Jugendcafé am Brink freut sich auf viele Teilnehmer.

Das sind die Teilnahmebedingungen

Die Teilnehmer/innen müssen mindestens zwölf Jahre alt sein. Zusätzlich muss ein Datenblatt sowie eine Einverständniserklärung durch ein Elternteil ausgefüllt werden. Die Vordrucke gibt es im Jugendcafé. Bis zum 18. Januar können sich Interessierte um Tickets bewerben. Die Auslosung findet dann am Freitag, 19. Januar, um 14.30 Uhr im Juca statt. Alle Teilnehmenden und Interessierte dürfen natürlich bei der Verlosung anwesend sein. Falls die Gewinner oder Gewinnerinnen nicht persönlich vor Ort sein können, werden diese anschließend benachrichtigt.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Juca telefonisch unter 02822/75-1422, per Mail an jugendcafe@stadt-emmerich.de, über die Social-Media-Kanäle oder persönlich vor Ort, Brink 1 in Emmerich, zur Verfügung.

Jugendwohngruppe ist bei der Stadionfahrt dabei

Übrigens: Auch die Jugendwohngruppe der Katholischen Waisenhausstiftung hat Freikarten erhalten und wird in Kooperation mit dem Juca an der Stadionfahrt teilnehmen.

