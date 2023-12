Emmerich: KAB Nikolaus Groß löst sich jetzt auf

Emmerich Der KAB-Ortsverein in Emmerich löst sich Ende 2023 auf. Das sind die Gründe für das Aus der Katholischen Arbeitnehmerbewegung.

Für die KAB Nikolaus Groß gehen am 31. Dezember 2023 die Lichter aus. Bekanntlich löst sich der Ortsverein der Katholischen Arbeitnehmerbewegung auf. Eine Ära, die 1905 mit Gründung der KAB St. Aldegundis in Emmerich begann, geht nun zu Ende.

„Die Gründe sind recht vielfältig, in der Hauptsache aber der Altersstruktur der Verantwortlichen geschuldet. Die Generation, die jetzt Verantwortung übernehmen müsste, möchte sich nicht längerfristig binden oder ist vielfach nicht mehr vorhanden“, berichtet Johannes Looman für die KAB.

Tannenbaum-Abholaktion nicht mehr möglich

In großen Teilen stehe das Ehrenamt aus den vorgenannten Gründen vor dem Aus. Liebgewonnene Veranstaltungen werde es nicht mehr geben, zum Beispiel die seit 1992 bestehende Tannenbaum-Abholaktion der KAB in Emmerich Leegmeer. Diese Aktion war nur möglich, da die KAB jahrelange Unterstützung von außen bekam, sei es durch Zurverfügungstellung der Fahrzeuge, der Entsorgungsmöglichkeiten, der Verpflegung der Helfer und nicht zuletzt durch die Spendenbereitschaft der Bevölkerung. Somit konnte die KAB viele Jahre einen Teilerlös für das vielfältige soziale Engagement in Emmerich spenden, was ab 2024 der Vergangenheit angehört.

„Die Verantwortlichen der KAB Nikolaus Groß bedanken sich recht herzlich bei allen Freunden und Unterstützern der KAB Nikolaus Groß und nicht zuletzt bei den Mitgliedern für ihre Treue. Ein besonderer Dank gilt den Vertrauensfrauen, den Vertrauensmännern, sowie dem Vorstandsgremium für das Mittun und die gute Zusammenarbeit“, so Looman.

