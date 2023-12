Emmerich: Karten für Frauensitzung online kaufen

Zum ersten Mal werden in diesem Jahr die Karten für die Hüthumer Frauensitzung in Emmerich online verkauft.

Zum ersten Mal werden in diesem Jahr die Karten für die Hüthumer Frauensitzung in Emmerich online verkauft. Ab dem 10. Dezember können Interessierte die Karten online per Mail bei „hfk-huethum@gmx.de“ erwerben.

Das Programm für Freitag, 19. Januar, steht. Die Frauen können sich auf einen abwechslungsreichen Abend freuen. Auf dem Kapaunenberg wird ab 19.33 Uhr unter dem Motto „Fire & Ice“ dem treuen Publikum richtig eingeheizt werden. Der Frauen-Elferrat und seine Funken freuen sich jetzt schon auf die einfallsreichen Kostüme ihrer Fangemeinde passend zum Motto.

Prinzenpaar schaut bei Sitzung vorbei

Soviel kann schon mal vorab verraten werden: Das diesjährige Prinzenpaar mit Garde hat seinen Besuch bei der Frauen-Sitzung schon angekündigt.

