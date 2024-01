Emmerich: Kita bekommt Spiele zum Ausleihen geschenkt

Emmerich Die Kita St. Martini hat sich um eine Spielothek beworben. Und gewonnen. Das freut die Kids in Emmerich. So funktioniert der Schrank.

Emma weiß genau, was sie gern möchte. „Die Puppe“, sagt sie. Gern erfüllt ihr Christiane Tück diesen Wunsch. Die Leiterin der Kita St. Martini in Emmerich greift in den Schrank im Flur der Kindertagesstätte und zaubert bei der Übergabe der Puppe an Emma dieser auch gleich ein freudiges Lächeln ins Gesicht. Auch Luca und Niklas sind begeistert, was der Holzschrank alles so zu bieten hat.

Das war natürlich alles sehr spannend für unsere Kinder. Sie alle haben große Augen gemacht und natürlich auch beim Auspacken mitgeholfen Christiane Tück - Leiterin der Kita St. Martini in Emmerich

Auch wenn die Hülle, also der Schrank, älteren Datums ist – das, was sich darin befindet, ist brandneu. Vor Weihnachten wurden zahlreiche Pakete an die Kita St. Martini geliefert. „Das war natürlich alles sehr spannend für unsere Kinder. Sie alle haben große Augen gemacht und natürlich auch beim Auspacken mitgeholfen“, berichtet Tück. Was in den Paketen war: Spielzeug. Denn dieses hatte die Kita gewonnen.

Gemeinsam daheim Spiele spielen

Die Kita St. Martini gehört nämlich zu den Gewinnern der KiTa-Spielothek 2023, deren Gewinn ein umfangreiches Spielwarenpaket mit wissenschaftlich geprüften Produkten ist. Das Besondere an der KiTa-Spielothek: Die Produkte sollen auch an die Familien der Kinder zum gemeinsamen Spielen zu Hause ausgeliehen werden.

Eine solche Spielothek hatte Christiane Tück, die auch die Kita St. Aldegundis leitet, bereits mit dieser vor zehn Jahren einmal gewonnen. Als sie nun in einem Artikel von der Spielothek las, bewarb sie sich erneut. Dieses Mal aber mit der Kita St. Martini. Und das jeweils für ein Spielpaket für die Kita-Kinder und die Krippen-Kinder. In beiden Fällen zählte die Kita aus Emmerich zu den Gewinnern.

Produkte von Brio, Bruder, Ravensburger und Zapf Creation

Insgesamt werden in diesem Jahr 500 Kitas mit solchen Paketen ausgestattet. Die Initiative KiTa-Spielothek möchte spielerisch die Entwicklung von Kindergartenkindern fördern und durch die Ausleihe der Produkte zu den Familien nach Hause die Spielkultur in den Familien stärken. Gesponsert werden die Produkte in diesem Jahr von den Herstellern Brio, Bruder, Ravensburger und Zapf Creation.

Natürlich hat der Schrank im Flur der Kita auch eine gewisse Bewandtnis: Wie in einer Bibliothek dürfen die Kinder ihre Lieblingsspiele aus der „KiTa-Spielothek“ ausleihen und mit nach Hause nehmen, um sie dort gemeinsam mit der Familie auszuprobieren. Und das fortan jeden Mittwoch in der Kita St. Martini, in der rund 60 Kinder betreut werden.

Jeden Mittwoch kann ausgeliehen werden

Wenn die Kinder abgeholt werden, können sie etwas aus dem Schrank für daheim ausleihen. Die Erzieher können den Eltern Ratschläge geben, welche Spielwaren die Fähigkeiten ihrer Kinder besonders gut fördern. Auf diese Weise entsteht eine Erziehungspartnerschaft zwischen Erziehern und Eltern und es ergeben sich Anlässe zu Gesprächen über die Entwicklung des Kindes.

Schon 7000 Kitas ausgestattet Die „KiTa-Spielothek“ wurde 2010 vom Mehr Zeit für Kinder e.V. ins Leben gerufen. Seitdem wurden 7.000 Kindergärten und 3.000 Krippen mit einer „KiTa-Spielothek“ ausgestattet. Interessierte Kitas und Krippen können sich jetzt schon unter kitaspielothek@mzfk.de melden, um im nächsten Frühjahr die neuen Wettbewerbsunterlagen zu erhalten. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.kitaspielothek.de.

Und nicht nur das. „Wir wissen, dass nicht jede Familie viel Spielzeug hat. So haben auch Kinder, die eigentlich nicht so viel daheim haben, die Gelegenheit Spielsachen zu testen. Und sich die vielleicht auch bewusst entsprechend zu wünschen“, erklärt Tück. Gerade die „KiTa-Spielothek“ enthält Produkte, die erfahrene Pädagogen und Wissenschaftler des Transfer-Zentrums für Neurowissenschaften und Lernen in Ulm auf ihre Förderaspekte hin getestet und für gut befunden haben. Spielen spielt bei der Entwicklung der Kinder buchstäblich eine zentrale Rolle.

Spielen fördert

„Wir spielen hier daher wirklich täglich mit den Kindern. Auch nun mit den neuen Spielen aus dem Schrank. So kennen die Kinder schon die Regeln, wenn sie ein Spiel für zwei Wochen mit nach Hause nehmen dürfen“, erklärt Christiane Tück. Und, sie fügt auch hinzu: „Eltern müssen auch keine Scheu haben, etwas auszuleihen. Etwa, weil etwas beschädigt wird oder verloren gehen könnte. Das ist völlig normal und nicht schlimm.“

