Emmerich: Klever fährt mit einem Bus Seniorin an

Emmerich 36-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit einem Bus die ´s-Heerenberger Straße in Emmerich. In Höhe Netto übersah er dann eine 69-Jährige.

Am Samstag, 9. Dezember, kam es gegen 17.25 Uhr an der ´s-Heerenberger Straße in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit einem Bus die Straße in Fahrtrichtung Eltener Straße/Großer Wall und übersah auf Höhe der Parkplatzausfahrt eines Discounters, eine 69-jährige Frau.

Die Emmericherin wollte mit einem Rollator die Straße überqueren und wurde durch die Kollision schwer verletzt. Lebensgefahr bestand aber nicht.

