Emmerich: Kneippverein spendet für das WDR-Weihnachtswunder

Dr. Manon Loock-Braun mit Christopher Braun (l.) und Yvonne Surink (r.) an der Bühne des WDR-Weihnachtswunders.

Emmerich Der Kneippverein Elten stellte auch spontan eine Spende für das WDR-Weihnachtswunder bereit. Und brachte diese auch persönlich rum.

Im Hotel Wanders in Emmerich-Elten fand in diesem Jahr der gesellige Mitsingabend des Kneippvereins Elten statt. Dieser musikalische Abend ist Bestandteil des Vereinsangebotes zum Kneipp´schen Themenfeld Lebensordnung. Über 50 Interessierte waren gekommen. Durch den Abend führte Christa Vergeer, die nicht nur Musik im Blut hat, sondern auch gekonnt vorsang.

Für alle, die nicht so textsicher waren, hielt sie Liedtexte parat, die groß auf der Leinwand erschienen, sodass alle lauthals mitsingen konnten. Gespielt wurde Musik so wie sie damals war, Schlager der 70er und 80er Jahre, alte Döntjes und Gassenhauer in deutscher, englischer und niederländischer Sprache, sowie aktuelle Hits der Charts. Es waren zwei unbeschwerte, gesellige Stunden. Die Teilnahme beim Mitsingen war kostenfrei.

Spontan nach Düsseldorf gefahren

Es ging aber trotzdem ein „Hut“ herum. Spontan entschied man sich, den Erlös für die WDR-Aktion Weihnachtswunder „Mütter in Not“ zu spenden. Die Vorsitzende Dr. Manon Loock-Braun erklärte sich ebenso spontan bereit, die Spende im Weihnachtswunder-Glashaus persönlich abzugeben und fuhr gemeinsam mit Schriftführer Christopher Braun und Mitgliederverwaltung Yvonne Surink nach Düsseldorf. Der gesammelte Betrag wurde anschließend auf dem traditionellen Grünkohlessen im November mit 100 Teilnehmern erhöht und durch den Kneippverein auf eine glatte Summe aufgestockt.

Der Musikwunsch des Kneippvereins war passend zum politischen Weltgeschehen das Anti-Kriegs-Lied von Nena „99 Luftballons“ welches auch gespielt wurde. Weitere Informationen rund um die Aktionen und Angebote des Kneippvereins Elten e.V. unter www.kneippverein-elten.de oder www.facebook.com/kneippelten.

