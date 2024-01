Emmerich: Kollision mit Lkw – Unfallverursacher flüchtet

Emmerich Bei einem Zusammenstoß an einer Kreuzung in Emmerich wurde ein Lkw beschädigt. Der Verursacher flüchtete. So kam es zur Kollision.

In einem Kreuzungsbereich in Emmerich kam es zu einer Unfallflucht.

Am Dienstag, 30. Januar, gegen 4.35 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Mann aus Oberhausen mit einem Lkw-Gespann (Mercedes Actros) auf der Netterdenschen Straße in Fahrtrichtung Kreuzung Weseler Straße, als ihn im Kreuzungsbereich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmender überholte.

Flucht Richtung Innenstadt

Da der unbekannte Fahrer noch im Kreuzungsbereich vor das Lkw-Gespann einscherte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Lkw am Frontscheinwerfer sowie am Fußtritt auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher, laut Lkw-Fahrer ein Mann aus Oberhausen in einem Pkw mit niederländischem Kennzeichen, flüchtete in Fahrtrichtung Innenstadt.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter Tel. 02822/7830 entgegen.

