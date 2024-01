Emmerich: Kolping Gesellenfunker laden zur Karnevalssitzung

Emmerich Auf dem Kapaunenberg Emmerich starten die Kolping Gesellenfunker im Januar ihre Karnevalssitzung. Hier gibt es Karten im Vorverkauf.

Die Kolping Gesellenfunker laden wieder ein: Am Samstag, 27. Januar, steigt die traditionsreiche Karnevalssitzung im Schützenhaus auf dem

Kapaunenberg Kapaunenberg Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

.

Um 19.11 Uhr geht es los. Die Moderation der Sitzung übernehmen in diesem Jahr Marco Zdebel und Lea Oimann. Marco Zdebel und seine Frau Roswitha waren in der Session 2000/2001 das Prinzenpaar in Emmerich am Rhein. Als „Mann für alle Fälle“ und Teil der Gesangsformation Kolping-Family verfügt er über mehr als zwei Jahrzehnte Bühnenerfahrung. Lea Oimann war bisher vor allem tänzerisch im Einsatz, als Teil der Tanzgruppe Blau-Weiß und als Gardistin.

Zurück zu den karnevalistischen Wurzeln

Die Gesellenfunker freuen sich mit ihren Gästen in dieser Session auf das Prinzenpaar Steffen I. und Thorsten I. (Gartenmeier) mit Geck und Garde. Für Prinz Thorsten I., selbst mehrere Jahre Mitglied der Gesellenfunker, geht es mit dem Auftritt auf der Kolpingbühne zurück zu seinen karnevalistischen Wurzeln. Das Sessionsmotto „Emmerich tut kund, wir sind jeck und bunt!“ werden die Prinzen mit ihrer Garde auch bei der Kolpingsitzung mit Leben füllen.

Die Tanzgarde Blau-Weiß mit einem traditionellen Marschtanz und einem modernen Showtanz stellen wie immer Höhepunkte der Sitzung dar. Büttenvorträge wie vom Dummschwätzer, Live-Musik von den Jungs vom Bölt, tanzende Kerle des St. Pauli Balletts und Gastauftritte befreundeter Gruppen und Vereine sorgen für ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm.

Party im Anschluss an die Sitzung

Im Anschluss an die Sitzung geht die Party weiter. Wie schon im vergangenen Jahr wird die Emmericher Band Dörmakar den Besuchern mit Live-Musik ordentlich einheizen. Ein DJ rundet das musikalische Party-Programm ab.

Karten für die Karnevalssitzung der Kolping-Gesellenfunker gibt es zum Preis von 15 Euro im Vorverkauf bei J.W. Becker Scholz, Kleiner Löwe 6, Emmerich.

