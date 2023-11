Emmerich: Krippen aus aller Welt im Rheinmuseum

Viel riskierten eine Blick auf die spannenden Exponate der Krippenausstellung in Emmerich.

Emmerich Das Rheinmuseum Emmerich zeigt in seiner aktuellen Ausstellung Weihnachtskrippen aus aller Welt. Worauf Besucher dabei bieten können.

Beim Besuch der Krippenausstellung im Rheinmuseum kommt Adventsstimmung auf: Ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum mitten im Ausstellungsraum, Sterne an den Fenstern und ein Teller mit leckerem Gebäck erwarten die Besucher. Drei harte Arbeitstage lagen hinter Herbert Kleipaß und seinem Team aus dem Emmericher Geschichtsverein bis der Raum hergerichtet war.

Mit dem Transporter der Kulturbetriebe wurden die sorgfältig in Kisten verpackten Exponate beim Besitzer, dem Museumspark Orientalis nahe Nimwegen selbst abgeholt. Nur unter der Bedingung, dass eine gute Versicherung abgeschlossen werde, stellte der Museumspark die Krippen zur Verfügung. 30 Krippen mussten sorgfältig arrangiert werden. Auf Tischen und in Vitrinen befinden sich die für die christliche Weihnacht symbolischen Szenen aus aller Welt.

Krippen aus Keramik oder auch „to go“

Aus Keramik und Porzellan gegossen, in Miniaturformat als „Krippe to go“, mit Glitzersteinen bedeckt oder als schlichte handgeschnitzte Holzfiguren zeigen sie ganz deutlich ihre Herkunft aus meist anderen Kulturkreisen. Bei der Begrüßung durch den stellvertretenden Bürgermeister Gerhard Gertsen, sagte er „Krippen wecken bei mir schöne Kindheitserinnerungen. Eine Krippe gehört für mich zu Weihnachten einfach dazu.“ Er erinnerte daran, dass die Zeit zwischen den Jahren eine gute Gelegenheit wäre zur Ruhe zu kommen, sich zu besinnen.

Wir haben zurzeit zwar keine Volkszählung, aber es kommen viele Fremde, die Herberge bei uns suchen. Sie wären schon mit einem einfachen Dach über dem Kopf zufrieden, besser als Krieg daheim und in einem Zelt in einem Camp zu leben. Aber oft findet sich kein Platz in der Herberge. Gerhard Gertsen

Viele ehrenamtliche Helfer aus dem Emmericher Geschichtsverein

Gertsen bedankte sich ganz herzlich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern aus dem Emmericher Geschichtsverein und anderen Institutionen, die tatkräftig zur Realisation der Ausstellungsidee und des Konzeptes von Bettina Kleipaß beigetragen hatten. Sie sei übrigens nicht die Tochter von Herbert Kleipaß, dem langjährigen Museumsleiter, bemerkte er augenzwinkernd. In einem Gespräch verriet Gertsen, dass er für seine 40 Jahre alten handgeschnitzten Figuren selbst den Stall baut – alle paar Jahre einen neuen Stall, ausgestattet mit vielen kleinen Details.

Viele Besucher kamen zur Eröffnung der Krippenausstellung in Emmerich. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / FUNKE Foto Services

Die ausgestellten Krippen sind mit großer Kunstfertigkeit hergestellt. Manchmal mit Bauernhäusern, einfachen Hütten oder ohne Stall; dann sind Jesus, Maria und Josef, drei Könige, Hirten, Ochs und Esel, Schafe und Kamele zu betrachten. Zwar waren zur Eröffnung der bunten Krippenausstellung überwiegend ältere Menschen erschienen, aber die Ausstellung lädt zu einem Besuch mit Kindern ein. Kindertageseinrichtungen und Grundschulen können sie kostenlos besuchen.

Vierstöckige Pyramide nach erzgebirgischem Vorbild

Die ausgestellte vierstöckige Pyramide nach erzgebirgischem Vorbild, mit elektrischen Kerzen und Antrieb, soll zu Gunsten des Emmericher Geschichtsvereins verkauft werden. Sie ist etwa 1,5 Meter hoch. Bis zum 17. Dezember können Gebote in einem verschlossenen Umschlag, zu Händen Bettina Kleipaß, im Rheinmuseum abgegeben werden.

Die Krippenausstellung kann im Rheinmuseum Emmerich, Martinikirchgang 2, zu den Öffnungszeiten: Sonntags, dienstags, mittwochs, donnerstags jeweils von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr besucht werden. Letzter regulärer Ausstellungstag ist der 17. Dezember. An dem Tag findet von 10 bis 16.30 Uhr der Büchermarkt des Geschichtsvereins statt. Am zweiten Weihnachtstag, Dienstag, 26. Dezember (Sonderöffnungstag), ist die letzte Gelegenheit die Krippenausstellung anzusehen.

