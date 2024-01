Emmerich: Kurioser Busunfall – Polizei benötigt Hinweise

Emmerich-Vrasselt Nach einem Bremsmanöver in Vrasselt verletzt sich eine Frau in einem Bus. Die Polizei braucht Zeugenhinweise, um den Fall einzuordnen.

Am Dienstag, 9. Januar, kam es gegen 17.25 Uhr an der Einmündung Reeser Straße/Dreikönige in Emmerich-Vrasselt zu einem Verkehrsunfall. Womöglich ist es auch eine Unfallflucht. Ein 35-jähriger Mann aus Berlin befuhr mit einem Linienbus die Reeser Straße und musste verkehrsbedingt ruckartig die Geschwindigkeit reduzieren. Vor dem Bus hatte sich ein blauer VW Golf mit Oberhausener Kennzeichen (weitere Details zum Kennzeichen sind nicht bekannt) befunden, welcher abrupt abbremste und nach links in die Straße Dreikönige abbog.

67-Jährige verletzte sich leicht

Durch das abrupte Bremsmanöver verletzte sich eine 67-jährige Frau, welche im Bus gesessen hatte, leicht. Zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden kam es nicht. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, hat ja wahrscheinlich den Unfall im Bus nicht mitbekommen.

„Uns geht es jetzt in erster Linie darum, Zeugenhinweise zu bekommen, um den Fall einzuordnen“, berichtet Polizeisprecherin Anna Stammen. Also: Hat der Busfahrer genug Abstand gehalten? Hat der Golf-Fahrer rechtzeitig geblinkt? Um solche Fragen gehe es, so Stammen zur NRZ. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822/7830 zu melden.

